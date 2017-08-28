Братья Пономаренко готовят номер, где Лавров учит Трампа русскому

Sobesednik.ru поговорил с одним из братьев-юмористов Пономаренко о том, как их дуэт добился всенародной популярности.

Этим летом юмористам братьям Пономаренко на двоих исполнилось сто лет – близнецы отпраздновали свой пятидесятый юбилей. Несмотря на возраст, Александр и Валерий чувствуют себя живчиками и готовят новые юмористические номера. Ну и конечно же не забывают отдыхать. Сейчас они наслаждаются теплым морем Крымского полуострова, ходят в горы, а иногда даже рыбачат. Но это не помешало одному из братьев – Александру – дать нам прямо на курорте эксклюзивное интервью.

Родились братья Пономаренко в Ростове-на-Дону, именно там и начались первые пробы актерского таланта. Валерий Пономаренко с детства любил пародировать знакомых, и постепенно его начали приглашать участвовать в театральных капустниках, а потом и в различных концертах. И однажды Валерию пришла в голову мысль: а почему бы не втянуть в это дело и брата? Так и появился их дуэт под названием «Братья Пономаренко». Телевизионную карьеру артисты начинали под руководством Евгения Петросяна в программе «Кривое зеркало». Благодаря этому проекту они и стали известными на всю страну и даже за ее пределами. Из-за удивительной схожести Валерия и Александра часто путают не только зрители, но и близкие. А они и рады подыгрывать! По словам Александра, он с детства привык откликаться на оба имени. На сцене братья также любят озадачивать зрителей вопросом, кто есть кто, а еще подшучивают друг над другом.

– Мы знаем друг друга очень хорошо, на клеточном уровне, – говорит Александр. – Поэтому в быту очень сложно найти способ подколоть друг друга. По мельчайшим признакам в интонации и подаче задумка сразу же расшифровывается. А на сцене это все хорошо получается, потому что все происходит в рамках несерьезного соперничества близнецов. В жизни же этого нет.

В арсенале юмористов масса различных пародий. Артисты любят копировать как своих коллег – например Юрия Гальцева или Геннадия Ветрова, – так и первых политических лиц. По словам Александра Пономаренко, негативных отзывов от объектов своих шуток они пока не получали. Но это происходит не только из-за того, что пародии совсем безобидные, но и потому, что многие герои их номеров просто не видели братьев.

– Нормальные артисты понимают: пока тебя пародируют, ты популярен, – продолжает Александр Пономаренко. – Поэтому никто на нас не обижается. Тем более что номера у нас добрые. Если, к примеру, Лепс гнется на сцене, корчит лицо на высоких нотах и трясет при этом руками, конечно же мы это подаем с гротеском. Жванецкий всегда пританцовывает, читая текст, Петросян эпатажно таращит глаза. Единственные, кого мы по-настоящему высмеивали, так это Джордж Буш и Джон Керри. Хорошо, что они не видели пародии на них, а то бы точно обиделись. В данный момент мы репетируем новый номер: в нем Сергей Лавров будет обучать Трампа русскому языку. Ждем реакции.

Пародия на Джона Керри и Сергея Лаврова Фото: Стоп-кадр YouTube

Несмотря на то, что братья Пономаренко уже давно покорили Москву, столичными жителями они так и не стали. Более того, они живут в разных городах. Александр сейчас вместе с супругой Анной и двумя детьми – в родном Ростове-на-Дону. У пары уже есть три внука, на которых они тратят каждую свободную минуту. А Валерий с женой Еленой свили семейное гнездышко в Риге. Пара воспитывает троих сыновей.

– Есть неудобство, конечно, каждый раз ездить в Москву, – сетует Александр. – Но это уже привычное дело. В наше время, когда работают различные средства связи, не так уж необходимо постоянно быть в Москве. Сама столица не подходит нам с братом ни по климату, ни по устройству жизни. У нас свои семьи уже давно, но мы все равно с братом проводим много времени вместе на гастролях, а наши дети считают себя родными, а не двоюродными братьями и сестрой.

Несмотря на внешнюю схожесть, о которой говорилось выше, Александр и Валерий Пономаренко имеют совершенно противоположные увлечения.

– Я люблю все связанное с лодками, – рассказывает Александр. – Люблю хорошую литературную классику, а еще не пропускаю ни одной кинопремьеры. У меня огромная коллекция кантри-музыки и ковбойских шляп. А вот Валера менее увлечен кино, зато часто посещает театр. Он любит путешествия в озерные края и хорошенько попариться в своей личной бане.

Напоследок Александр Пономаренко поделился с журналистами Sobesednik.ru своими дальнейшими планами после отдыха в Крыму. Он с семьей в августе планирует посетить Армению, а Валерий осенью хочет повезти своих домочадцев в Грецию.