Бегом за звездами. Селебрити-марафонцы и врач – о подготовке к забегу

Среди звезд набирает популярность новое увлечение – бег на длительные дистанции. Советы для тех, кто хочет приобщиться.

Вера Брежнева, певица

Она регулярно тренируется (о чем оповещает в своем инстаграме) и принимает участие в марафонских забегах.

– Движение – жизнь! Неважно как, неважно где, неважно когда. Важно двигаться. Есть возможность – идем в тренажерный зал, на групповое занятие, в бассейн, занимаемся индивидуально с тренером. Нет возможности – бег на улице!

Наталья Водянова, супермодель

Одна из самых активных звездных поклонниц данного вида спорта. Она не просто бегает, она участвует в марафонах.

– Почему именно бег? Потому что бег – это просто, – говорит супермодель. – Все умеют бегать. Наверное, нет другого такого навыка, которому никого не учили, но все умеют. То, как ты бежишь, не зависит от возраста, благосостояния, цвета кожи или чего-либо еще. Бег – это самый демократичный спорт.

Влад Топалов, актер, бывший солист группы Smash!!

Артист регулярно принимает участие в благотворительных забегах. Вот что говорит о своем опыте в марафоне «Красочный забег»:

– Я делал это не ради спортивных результатов, а потому, что хотел помочь тем детям, которые остались без родителей. Бежать рядом с ребятами, которым помогаешь – это лучшая мотивация.

Простые советы

1. Выберите дату

Часто на пути к большой цели нам мешают не физические препятствия, а банальная лень и отсутствие мотивации. Поэтому готовиться лучше не абстрактно, а к точной дате и конкретному событию.

2. Начинайте регулярно бегать

Начните с 3–4 беговых тренировок в неделю, а во второй месяц – до 5–7 в неделю. Дистанцию необходимо постепенно увеличивать, но не больше чем на 10% от предыдущего результата.

3. Берегите ноги

Мозоли и «убитые» ногти – самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются бегуны. Обязательно подберите удобные кроссовки, в которых вы не чувствуете никакого дискомфорта. Если заметили, что ногти начали чернеть или болеть, сразу обратитесь к хирургу-травматологу.

4. Следите за режимом и питанием

В среднем организму требуется 7–8 часов сна для эффективного восстановления.

Рацион питания в подготовительный период лучше насытить сложными углеводами. Это цельнозерновые каши, гречка, рис, макароны из твердых сортов пшеницы. Фрукты и овощи помогут обогатиться витаминами и микроэлементами.

Мнение эксперта

Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург:

Алексей Утин Фото: из личного архива

– Занятия спортом не представляют повышенной опасности для здоровья. Не нужно этим никого пугать. Для любого здорового и более-менее подготовленного человека полумарафон – это посильная нагрузка. Человек пробежит дистанцию, и с ним ничего не случится. Но я повторю: для здорового человека. Не поленитесь сходить к врачу накануне соревнований, не надейтесь на собственные ощущения и лучше перестрахуйтесь.

Как обычному человеку подготовиться к полумарафону?

Спорт помогает развиваться. Когда человек ведет сидячий образ жизни и всё время занимается одним и тем же, у него возникает чувство перегруженности и порой даже угнетенности. В этом плане бег, как и любое другое спортивное увлечение, помогает взбодриться и набраться сил – как физических, так и эмоциональных.

Если вы тренируетесь в зале, следите за питанием, сочетаете силовые и кардионагрузки – наверняка вас не раз посещала мысль о том, что пора сделать что-то масштабное и значимое. Например, пробежать марафон.

Сразу скажем, что дистанция марафона составляет 42,2 км. Это большое расстояние, и для нетренированного человека такой рекорд может обернуться серьезными травмами. А вот к полумарафону, то есть к забегу на 21,1 км, человеку вполне реально подготовиться всего за 2 месяца.