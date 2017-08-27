Российские звезды оккупируют Сардинию

Sobesednik.ru выяснил, чем привлекает наших звезд Сардиния и сколько стоит отдохнуть на побережье.

Итальянский остров Сардиния в последнее время стал своеобразной летней туристической Меккой у наших звезд – практически как французский Куршевель зимой. То и дело артисты выкладывают фото с вилл прекрасного острова, а также показывают поклонникам свои изображения с морских прогулок на яхтах.

Недавно селебрити просто-таки заполонили социальные сети своими фото с острова Сардиния. Известный американский ювелир Джейкоб Арабо (выросший в Ташкенте) устроил закрытую вечеринку. Ее гостями стали Андрей Малахов, Николай Басков, ресторатор Аркадий Новиков (у которого на острове есть собственная вилла) и многие другие. Диджеем на празднике жизни выступил известный танцующий миллиардер Джанлука Вакки. Пока одни обсуждали развод Абрамовича с супругой Дашей Жуковой, другие нежились на солнышке на шикарных яхтах. Так, Яна Рудковская была чуть ли не постоянным посетителем яхт-клуба Costa Smeralda, одного из самых крупных и элитных на побережье. Вместе с ней на корабле познавали красоты моря ее супруг Евгений Плющенко, Максим Галкин, а также Филипп Киркоров. Отдельно от суеты шоубизнеса на Сардинии отмечала свой юбилей народная артистка СССР София Ротару.

– Не могу сказать, что Сардиния – мое любимое место отдыха, – рассказал Sobesednik.ru частый гость этого итальянского курорта Николай Басков. – Я предпочитаю небольшие острова вроде Мальдивских. Чтобы побыть одному, в тишине, вдали от тусовки. А на Сардинию летаю по приглашению друзей или организаторов каких-нибудь мероприятий. У меня там нет своей недвижимости, и я даже не думаю ее покупать.

Николай Басков Фото: Global Look Press

Хоть в последние годы Сардиния является пристанищем российских олигархов и звезд, наши соотечественники стали постояльцами курорта не так давно. В конце 90-х туда приехал Михаил Горбачев, бывший президент СССР, вместе с супругой. Они поселились на вилле рядом с Порто-Черво, где и отдыхают сейчас наши знаменитости. После этого русские гости потихоньку начали исследовать остров. В 2002 году дочери Владимира Путина провели лето на сардинской вилле Сильвио Берлускони, тогдашнего премьер-министра Италии. Уже через год на остров семья Путиных приехала в полном составе. Спустя несколько лет президент якобы приобрел в Порто-Черво квартиру для своих дочерей, как утверждали некоторые издания. И вот тогда-то наш народ решил взять пример с президента и повалил на сей элитный курорт.

Одним из знаменитых отелей Порто-Черво является Hotel Cala Di Volpe. Там в этом году остановились Андрей Малахов и Николай Басков. Также его любят Иосиф Пригожин с Валерией. Примечательно то, что, несмотря на приличный ценник (цена за номер в сутки – от 700.000 рублей), свободных номеров практически нет. И то дешевле миллиона номер можно найти, если бронировать за неделю и ранее. В другом популярном среди наших 5-звездочном отеле – Costa Smeralda Resort – номеров на оставшиеся дни августа и вовсе нет.

Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Global Look Press

– Раньше мы регулярно ездили на Сардинию, – признается Иосиф Пригожин. – Это потрясающее место, там чистое море, отличная еда, можно совмещать приятное с полезным, ведь отдыхают на острове интересные люди, достаточно серьезная публика. Артистов часто приглашают на различные тусовки, бывает – и за гонорары. Сейчас мы на Женевском озере, у нас тут дача – своя Сардиния. Фишка в том, что иногда хочется из Москвы куда-нибудь переехать, а там получается Москва на море. Мы отдохнуть хотим, а не тусоваться, с годами ведь приоритеты меняются. Курорт очень недешевый, мы были и в отеле Cala Di Volpe, а также снимали бунгало, когда с детьми ездили.

Кстати

Свое 75-летие бывший президент Украины Леонид Кучма отмечал на сардинии. Сильвио Берлускони же имеет 5 вилл на острове. Один из самых богатых людей в мире Роман Абрамович купил на Сардинии собственную виллу за 30,3 миллиона евро. Красивейший остров Средиземноморья стал излюбленным местом таких известных личностей, как Джордж Клуни, Харрисон Форд, Стинг. Известный актер Орландо Блум именно тут плавал на лодке со своей возлюбленной – певицей Кэти Перри – абсолютно голым.