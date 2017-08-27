Марина Федункив хочет поселиться в лесу

27 августа день рождения у звезды Comedy Woman Марины Федункив, сделавшей себе роскошный подарок по такому случаю.

В жизни Марины Федункив случилось знаменательное событие. Звезда Comedy Woman наконец-то осуществила свою давнюю мечту и приобрела собственный дом в Подмосковье. Сейчас Марина активно ищет строительную бригаду и надеется уже к Новому году справить новоселье.

– Нынешним летом я еще не отдыхала и, по всей видимости, не буду, – посетовала звезда корреспондентам Sobesednik.ru – Купила дом и теперь пашу, пашу и пашу. Кредиты и ипотеку не брала: не люблю связывать себя долговыми обязательствами. Приобрела на свои. Дом у меня находится в лесу! На нашем участке даже есть деревья. У нас растет ёлка, которая уже выше коттеджа, и дуб!

Звездный дом расположен на восьми сотках земли. При желании артистка может разбить здесь и огород. Но сама Федункив еще не решила, будет ли она возиться в земле. Больше звезду радует местоположение ее нового жилья. Оно находится в пределах Новой Москвы. Пятнадцать минут, и ты на Красной площади. Но это без учета пробок.

– Дом у меня новый: я же сама б/у, – говорит Федункив. – Он у меня двухэтажный, кирпичный. Ключи получила в начале августа. Он не такой большой, как у некоторых звезд: сто восемьдесят метров. Мне этого достаточно. Считаю, что в доме должны гулять дети и люди, а не ветер.

Сейчас звезда собирается начать в новом жилье ремонт. Оформлять особняк артистка будет в стиле прованс. В последнее время он стал очень популярен. Считается, что его выбирают люди, которые жутко устали от показной роскоши, решив таким образом окунуться в атмосферу сельской жизни.

– Я – занудливая Дева, поэтому буду все работы контролировать лично, – уверяет звезда. – У меня чистовая отделка есть, теперь нужно все оформить до конца. Сделать дом под себя, так сказать. В прошлой квартире мне делали ремонт ребята-художники из «Реальных пацанов». Я осталась рада: получилось именно то, что я хотела.

Денег на ремонт потребуется немало. По самым скромным подсчетам, за один квадратный метр отделки строители берут от шести тысяч рублей. В зависимости от сложности работы и стоимости материалов цена может увеличиться в два, а то и в три раза. Учитывая метраж дома Федункив, только за работу бригады ей придется отдать не меньше одного миллиона рублей. И это только за сам дом. А ведь, помимо ремонта в особняке, звезда планирует обустроить придомовую территорию.

– За все плачу сама: ремонт, мебель, техника, – продолжает артистка. – А еще нужно сделать баню, зону барбекю, хозяйственный блок. Я – человек основательный, мне нужно, чтобы все было в порядке. Надеюсь, что все работы закончу к Новому году. Но я не смешу Бога: как получится, так и получится.

«Бузова поет, как Миронов!»

Совсем недавно Марина попробовала себя в качестве певицы. Вместе с Анной Плетневой она записала совместную песню. Впрочем, развивать свое вокальное творчество звезда не планирует.

– Наша песня – разовая акция, – уверяет Марина. – Это был дружеский тандем с Аней Плетневой. Я вокалисткой себя не считаю. Поэтому смысла дальше продолжать записывать песни не вижу. Я же не такая многогранная, как Оля Бузова! Как она поет? Знаете, как Миронов о себе говорил: «Это слово песней зовется!» Так и у Оли. Но фонограмма у нее хорошая.