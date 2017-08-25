"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей

Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru.

В то время пока ее другие звездные коллеги пропадают на гастролях, Мария изучает достопримечательности Подмосковья.

– На ланч я часто выезжаю в один из ресторанчиков на берегу загадочного пруда, – сообщила артистка поклонникам. – Там много уток и мне очень комфортно!

Компанию певице нередко составляет ее любимец – собачка по кличке Чапа. Теперь он радует звезду гораздо больше, нежели новые концерты и запись новых песен.

– Он очень трогательный и забавный, – не скрывает своего восторга Мария. – А иногда просто балбес.