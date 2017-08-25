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Источник: «Зажигай!» №33-2017
06:07, 25 Августа 2017 Версия для печати

"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей

Маша Распутина
Маша Распутина
Фото: Global Look Press

Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru.

В то время пока ее другие звездные коллеги пропадают на гастролях, Мария изучает достопримечательности Подмосковья.

– На ланч я часто выезжаю в один из ресторанчиков на берегу загадочного пруда, – сообщила артистка поклонникам. – Там много уток и мне очень комфортно!

Компанию певице нередко составляет ее любимец – собачка по кличке Чапа. Теперь он радует звезду гораздо больше, нежели новые концерты и запись новых песен.

– Он очень трогательный и забавный, – не скрывает своего восторга Мария. – А иногда просто балбес.

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Николаев Даниил

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