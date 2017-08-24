Сына Игоря Талькова обманули на шоу Шепелева "На самом деле"

Как от сотрудников телешоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» пострадал Игорь Тальков-младший, узнал Sobesednik.ru

Новое шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» уже называют одним из самых скандальных за всю историю телевидения. Со звездными участниками руководство программы не церемонится: в погоне за рейтингом они подставляют своих героев, как только могут. Череда обманутых звезд на прошлой неделе пополнилась.

Программа про загадочную смерть Игоря Талькова на минувшей неделе стала одной из самых рейтинговых в сетке «Первого канала». Впервые за долгие годы телевизионщикам удалось посадить за детектор лжи двух фигуранток той громкой истории – певицу Азизу и любовницу певца Елену Кондаурову. Предполагалось, что в шоу примет участие и сын Игоря Талькова. Его телевизионщики специально вызвали ради этого из Крыма. Но в эфире он так и не появился.

– Игоря команда Шепелева действительно привезла в студию из Крыма, где он сейчас гастролирует со своим коллективом, – рассказали Sobesednik.ru знающие люди. – Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем небогато. На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб его отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию.

Уже по ходу программы телевизионщики поняли, что и без Талькова-младшего передача получилась острой. Откровений Азизы и Кондауровой, а также Марка Рудинштейна, который заявил, что Тальков погиб из-за мести цветочного магната, им показалось достаточно. Поэтому на лишнего героя они решили не тратиться.

– Получается, человек бросил свои дела и прилетел в Москву, чтобы посидеть за кулисами! – рассказали Sobesednik.ru наши информаторы. – Естественно, обещанного гонорара он так и не получил.

Дмитрий Шепелев Фото: Стоп-кадр YouTube

Команде Шепелева Игорь даже посвятил стихотворение, в котором намекнул: к подставам на телевидении он уже давно привык:

Меня кинул сегодня первый кАнал,

Указав мне якобы место.

Но я сильно уж обижаться не стал

И пишу это их месту вместо.

Певица Азиза, кстати, тоже осталась не сильно в восторге от программы. Ее откровений детектор лжи не оценил. В конце передачи полиграф вынес свой вердикт: Азиза в этой истории явно что-то недоговаривает. Как ни пыталась звезда убедить в обратном, вердикт остался неизменным.

– На полиграф мне лично плевать, – кипятится звезда. – Тем более все это – профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли. Меня попросил прийти туда Игорь Тальков-младший. Мы друзья. Я и пришла. Но его почему-то так и не вызвали в студию. Это неуважение даже не к Игорю, а к памяти его отца. А так передача получилась даже неплохой.

Кого еще обманули в программе «На самом деле»?

Среди обиженных командой Шепелева – певец Данко. Телевизионщики пообещали ему, что в шоу покажут номер счета для сбора средств на лечение больной ДЦП дочери. Ради этого певца попросили усомниться в его отцовстве. Данко пошел на поводу у телевизионщиков, но те номер счета так и не показали. Актер Краско также не в восторге от Дмитрия: на проекте его супругу попытались помирить с биологической матерью без всяких согласований. Также телевизионщики собирались сделать отдельную передачу про внебрачных детей Алибасова. Но, узнав, что реальных отпрысков подчиненные Шепелева звать не собираются, Бари от съемок категорически отказался.