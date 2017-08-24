Шоу-бизнес новости на сегодня
14:38, 24 Августа 2017 Версия для печати

Митя Фомин готовится к дебюту в театре и пробует разные роли

Митя Фомин на съемках клипа "Нравишься"
Митя Фомин на съемках клипа "Нравишься"
Фото: архив

Митя Фомин готовится к дебюту в театре. В ноябре в театриуме «На Серпуховке» состоится премьера спектакля «Семейка Фани» режиссера Алексея Ожогина и Московского Современного Художественного Театра, где Фомин играет роль младшего сына в еврейской семье.

Пока идут репетиции, артист параллельно пробует себя и в других сюжетах. Так, в своем новом видео на песню «Нравишься» Митя Фомин превращается в сумасшедшего маньяка, который круглосуточно преследует предмет своего вожделения и не оставляет девушку ни на секунду. В развязке видео (16+) эта маниакальная страсть приводит к неожиданным последствиям.

По признанию самого Фомина, он давно мечтал сыграть роль подобного мерзавца. В свою очередь, поклонники отмечают, что у Мити определенно актерский талант и он отлично справился со сложной отрицательной ролью.

— Я давно ждал, что найдется режиссер, который увидит во мне искру и пригласит поработать с ним, — признается Фомин. — Я с детства видел себя в кино или на сцене театра, в свое время поступил во ВГИК при бешеном конкурсе, но вынужден был оставить учебу из-за выгодного рабочего контракта с группой HI-FI. Рад, что спустя почти 20 лет снова могу вернуться к этому, осенью готовлюсь к дебюту в театре.

читайте также:Митя Фомин
Митя Фомин угрохает 10 миллионов на нищету
Митя Фомин осуществил свою давнюю мечту и стал хозяином собственного дома, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Митя Фомин
Мошенничество инспекторов ДПС пресек Митя Фомин
На премию «Ты рулишь», которую солисты группы «Дискотека «Авария» приурочили к выходу нового альбома «Девушка за рулем», звезды шли получать в подарок настоящие автомобильные рули от «Жигулей» с гравировкой «Авария» считает, что ты рулишь» »

Барская Лиза

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»