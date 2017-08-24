Митя Фомин готовится к дебюту в театре и пробует разные роли

Митя Фомин готовится к дебюту в театре. В ноябре в театриуме «На Серпуховке» состоится премьера спектакля «Семейка Фани» режиссера Алексея Ожогина и Московского Современного Художественного Театра, где Фомин играет роль младшего сына в еврейской семье.

Пока идут репетиции, артист параллельно пробует себя и в других сюжетах. Так, в своем новом видео на песню «Нравишься» Митя Фомин превращается в сумасшедшего маньяка, который круглосуточно преследует предмет своего вожделения и не оставляет девушку ни на секунду. В развязке видео (16+) эта маниакальная страсть приводит к неожиданным последствиям.

По признанию самого Фомина, он давно мечтал сыграть роль подобного мерзавца. В свою очередь, поклонники отмечают, что у Мити определенно актерский талант и он отлично справился со сложной отрицательной ролью.

— Я давно ждал, что найдется режиссер, который увидит во мне искру и пригласит поработать с ним, — признается Фомин. — Я с детства видел себя в кино или на сцене театра, в свое время поступил во ВГИК при бешеном конкурсе, но вынужден был оставить учебу из-за выгодного рабочего контракта с группой HI-FI. Рад, что спустя почти 20 лет снова могу вернуться к этому, осенью готовлюсь к дебюту в театре.