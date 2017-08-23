Шабашка на миллион. Сколько звёзды берут за vip-корпоративы

На свою свадьбу в «Барвиха Luxury Village» самарский бизнесмен Алексей Шаповалов пригласил «Ленинград» и Полину Гагарину

Sobesednik.ru выяснил, за сколько звёзды шоу-бизнеса готовы выступать на пафосных vip-мероприятиях.

Артисты, постоянно мелькающие на экране, кажутся обычным людям недосягаемыми небожителями, а встреча с селебрити – невероятным счастьем. Однако если у вас достаточно денег, то подобное событие легко устроить, чем и пользуются олигархи.

На свою свадьбу в концертном зале «Барвиха Luxury Village» с гражданской женой Ксенией Царицыной (пара вместе много лет и воспитывает двоих детей) самарский бизнесмен Алексей Шаповалов пригласил эпатажную группу «Ленинград» и популярную певицу Полину Гагарину. Звезды развлекали гостей сначала песнями, а потом фотографировались с присутствующими. Роль тамады олигарх поделил между известным ведущим Андреем Разыграевым и секс-символом Comedy Woman Екатериной Варнавой.

Во сколько обошлась сама свадьба, посчитать сложно, сколько же было потрачено на приглашение звезд – проще. По официальным данным сайтов некоторых концертных агентств, заказать выступление Варнавы на корпоратив, юбилей, свадьбу, день рождения или презентацию стоит примерно 15 тысяч евро. Присутствие на празднике ведущего Разыграева в три раза дешевле.

Выступление Полины Гагариной обходится гораздо дороже, начиная от 40.000 евро (ведь звезда приедет не одна, а в сопровождении команды из 8 человек), Шнуров и «Ленинград» (на выезд отправляются 18 человек) не указывают сумму, которую хотят получить. Видимо, стесняются показаться нескромными, уж очень много нулей в их гонораре!

А вот Дмитрий Нагиев не столь щепетилен в финансовом вопросе, звездный шоумен готов приехать за 50 тысяч евро. Дороже его за выступление берет только любимчик публики Иван Ургант – 55 тысяч евро (3.839.550 рублей). Неплохая такая шабашка, за вечер можно заработать на симпатичную двухкомнатную квартиру в Новой Москве.