Авраам Руссо: Я делаю свое дело и не задумываюсь о популярности

После долгого перерыва в работе певец Авраам Руссо выпустил новый клип на песню «Мои чувства — кружева» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова.

Sobesednik.ru артист рассказал об этой работе, о своей новой книге, а также о том, как расследуют дело о покушении на него.

— Авраам, выпуск новой песни и клипа можно ли считать вашим возвращением? Как-то давно не было Вас слышно...

— Наверное, так можно сказать, но лучше давайте это назовем — премьерой нового проекта. В последние годы у меня было большое количество концертов, много ездил. Да, по ТВ появлялся мало потому, что искал новый песенный материал.

— Стихи к Вашей новой песне написал известный поэт Михаил Гуцериев. Как Вы оцениваете творческий союз с поэтом Гуцериевым?

— С Михаилом мы знакомы давно. Я знал, что песни на его стихи исполняют многие артисты нашей эстрады, и что Гуцериев является одним из самых талантливых авторов сегодня. Я попросил Михаила написать для меня песню, и получил от него очень красивые стихи. Первую песню на его стихи я исполнил два года назад, а «Мои чувства — кружева» — наш уже третий совместный проект. Стихи этой песни, как и все творчество Гуцериева, очень высокого художественного уровня. Они отражают мои внутренние ощущения. Я их чувствую и проживаю каждую строчку сердцем. Кстати, следом за клипом, который уже идет в телеэфире, спою эту песню и на своем сольном октябрьском концерте в зале «Вегас».

— «Мои чувства — кружева», кажется, название больше женское, что ли...

— Может быть, на вкус и цвет товарищей нет. Это даже интересно, что каждый по-своему ощущает песню. Не в моей натуре спорить. Однажды одного 120-летнего старика спросили, как он дожил до такого возраста. Он ответил: «Я никогда не спорил!» — «Разве такое возможно?». На что он улыбнулся: «А вы и тут правы!» Само название «Мои чувства — кружева» — интересное, звучит красиво и сразу много возникает мыслей и ассоциаций.

— Все помнят не очень приятные события из вашей жизни, связанные с покушением, с продюсерскими скандалами, о которых писали в прессе. Спустя годы вы можете сказать: что это было и кто все-таки стоит за тем покушением на вас?

— В российском шоу-бизнесе я появился в 2000 году, когда подписал контракт с Иосифом Пригожиным. Ни с кем я не ругался. И все, что тогда писали в прессе, — это абсолютная чушь. Да, покушение было в 2006 году и правоохранительные органы занимались раскрытием этого преступления. Но до сих пор неизвестно, кто был заказчиком, а я гадать не буду. Я вернулся в Россию, спустя четыре года после этого, пытался снова докопаться до истины, но никто этим заниматься не захотел.

— А влиятельные друзья смогли бы помочь Вам в этом?

— Знаете, я дружу со многими людьми, и влиятельными, и не очень. Но зачем мне кого-то напрягать своими личными проблемами?! Я живу, пою, может, раньше мое имя звучало громче, ну и что. Я делаю свое дело и вовсе не задумываюсь о популярности. Прозвучит моя новая песня, полюбит ее зритель, — это будет хорошо. Если нет, запишу следующую, жизнь продолжается.

— Вы упомянули о своей книге. Расскажите о ней подробней.

— Около четырехсот страниц текста, из которых всего страниц семьдесят — моя биография, о том, как я шел к популярности. А дальше рассказываю о своем духовном видении жизни, людей, их поступков. В свое время я учился в монастыре и при написании этой книги, а работал я над ней около пяти лет, мне помогло учения монахов. Мне кажется, любой, кто прочтет, задумается. Поэтому я ее и назвал — «В поисках истины». Истина одна, она от бога, если в твоих руках истины нет, ты никуда дальше не пойдешь. Я писал эту книгу в России, в первую очередь на русском языке. Книга вовсе не коммерческая, на ней денег не заработаю. Хотел выпустить ее для спасения человека. Сейчас работаю над второй книгой, которую посвящу уже спасению тела. Это важнейшие вещи в жизни — дух и тело человека.