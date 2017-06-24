В юности Егора Крида избили за предательство

Школьные друзья и учителя известного певца Егора Крида рассказали о том, каким он был в детстве.

Молодой и харизматичный Егор Крид продолжает занимать вершины хит-парадов. В свои 23 года артист добился многого: он собирает полные залы, а фанатки, для того чтобы получить звездный автограф, сутками караулят его у подъезда дома. Как удалось выяснить Sobesednik.ru, повышенным вниманием у сверстниц Егор Булаткин (настоящее имя певца. – Авт.) пользовался с детства. Правда, взаимностью никому не отвечал!

«Он поливал друзей грязью»

Егор родился и вырос в городе Пензе в семье частного предпринимателя Николая Борисовича Булаткина. Мать артиста много лет трудилась в фирме супруга, помогая ему управлять компанией. Бизнес отца довольно успешно развивается и по сей день. Семья Булаткиных имеет хороший достаток. Под их руководством находится целое производство – завод по переработке орехов, абрикосовых косточек, сухофруктов, кокосов, мака, льна и кунжута.

– Мы с Егором около года гуляли в одной компании, – рассказывает его товарищ юности Вадим Прохорин. – Но он предал нас. Я помню, когда ему было лет 17, его отлупили в Пензе на улице Пушкина. Егор сначала общался с нами, а потом, когда стал заниматься рэпом, сменил компанию. При этом тем ребятам начал говорить гадости о наших пацанах. Вскоре это вскрылось: Егора поймали и избили, чтобы больше никого не поливал грязью!

По словам Прохорина, уже в юности Егор мечтал о популярности и очень страдал от того, что не мог добиться поставленных целей. Иногда будущий артист называл себя неудачником, жаловался на жизнь, не подозревая о том, что вскоре станет звездой российского масштаба.

– Как-то Егор поехал на море, где принимал участие в каких-то соревнованиях, – продолжает Вадим. – И вот каждый божий день он там ныл, как плохо ему живется. На 18-летие батя снял Егору огромный лимузин. Так он, пьяный, ездил и орал по городу. А вскоре уехал в Москву, больше я его не видел, мы перестали общаться. Последний раз мы с Егором пересекались в 2009 году.

«Девочки певца не интересовали»

Одноклассники будущей звезды вспоминают, что в школьные годы он нравился девочкам. Но серьезных романов ни с кем не заводил. Знакомые и друзья Егора признались Sobesednik.ru: они даже не помнят, чтобы в старших классах парень с кем-то встречался.

– Мне кажется, за ним всю жизнь девчонки бегали, бегают и будут бегать, – уверяет Sobesednik.ru ученица лицея N№2 Екатерина Кузнецова. – Но с кем он встречался, я не знаю. Егор перешел к нам из другой школы, знакомы мы были с девятого класса.

В школьные годы Егор Крид нравился девочкам, но серьезных романов певец ни с кем не заводил

Многие считают, что артист был влюблен только в музыку и покорно ждал своего звездного часа. Хотя в своем городе он был известен с раннего детства.

Парень активно участвовал в конкурсах и фестивалях, где регулярно занимал призовые места.

– Популярность Булаткин начал набирать с раннего возраста – классе в седьмом, – говорит одноклассник Крида Константин. – А уже к выпускному стал довольно известным в нашем городе исполнителем. Я учился с ним в 11 «В» классе ровно один год. Егор хорошо успевал в учебе, был прилежным и старательным. Часто выступал на школьных мероприятиях и конкурсах. Девчонки, конечно, бегали за ним, ведь он уже тогда был восходящей звездой. Но я тоже не помню, чтобы он с кем-то встречался из нашей школы на тот момент.

Кстати, и на выпускной Егор так и не пришел. Не знаю, почему.

Параллельно Егор занимался и танцами. И там он выделялся среди остальных. После тяжелых занятий, когда другие ребята валились с ног от усталости, Булаткин поражал своей энергичностью!

Уже в школе Егор Крид был восходящей звездой Фото: YouTube

– Я помню те времена, когда Егор ходил в танцевальный кружок, – поделился другой его товарищ, Павел Хомяков. – Он занимался в старших группах, а я – в младших. Было весело! Особенно когда он в раздевалке начинал петь.

Став популярным, Крид потерял связь со школьными друзьями. Артист общается только с некоторыми ребятами. А вот про своих учителей не забывает. Его любимый педагог – заместитель директора школы Алла Степанова – каждый раз получает от звездного ученика поздравления.

– Действительно Егор остался в теплых отношениях с Аллой Сергеевной, – рассказывает Sobesednik.ru школьный знакомый Крида Артем Савин. – Он до сих пор с ней на связи, дарит цветы на праздники. Пару лет назад, как раз после того, как Егор стал «прорывом года» и прославился, он приехал конкретно к Алле Сергеевне, чтобы вручить ей букет.

Елена Зеленская