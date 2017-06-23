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Источник: The Guardian
11:13, 23 Июня 2017 Версия для печати

Джонни Депп намекнул на смерть главы США от руки актера

Американский актер Джонни Депп пошутил об убийстве президента США.

Как пишет британская газета The Guardian, шутка о покушении на главу Соединенных Штатов прозвучала на рок-фестивале Гластонбери, где Джонни Депп представил свой новый фильм.

«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил актер, обращаясь к публике.

Зрители с восторгом восприняли смелую фразу Деппа, а тот, в свою очередь, поспешил уточнить, что не имеет в виду себя.

«Хочу уточнить — я не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента — прим. ред.) давно не было, так что, может быть, пора уже», — сказал актер.

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