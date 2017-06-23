Джонни Депп намекнул на смерть главы США от руки актера

Американский актер Джонни Депп пошутил об убийстве президента США.

Как пишет британская газета The Guardian, шутка о покушении на главу Соединенных Штатов прозвучала на рок-фестивале Гластонбери, где Джонни Депп представил свой новый фильм.

«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил актер, обращаясь к публике.

Зрители с восторгом восприняли смелую фразу Деппа, а тот, в свою очередь, поспешил уточнить, что не имеет в виду себя.

«Хочу уточнить — я не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента — прим. ред.) давно не было, так что, может быть, пора уже», — сказал актер.