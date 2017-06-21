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Источник: TMZ
15:28, 21 Июня 2017 Версия для печати

Причиной смерти рэпера Prodigy могло стать яйцо

Полицейские проверяют версию, согласно которой рэпер Prodigy умер, подавившись яйцом в больнице.

20 июня в США скончался 42-летний Альберт Джонсон, известный как рэпер Prodigy, участник дуэта Mobb Deep. Как сообщает TMZ, причиной смерти музыканта могло стать яйцо.

По данным издания, в середине июня рэпера госпитализировали из-за осложнений, возникших от анемии. В минувший вторник рэпер, находясь в больнице, где он проходил курс лечения, подавился яйцом, из-за чего, по данным издания, наступила его смерть.

Полиция расследует представленную версию, официальная причина смерти пока не сообщалась.

Группа Mobb Deep записала восемь альбомов, последний вышел в 2014 году под названием Infamous Mobb Deep. Известность дуэту принес трек Shook Ones Pt. II из альбома 1995 года The Infamous. Композиция вошла в список 50 величайших хип-хоп-песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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Карпухина Мария

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