Рецепт дня: Суп из лисичек с репой

Грибной сезон в разгаре, и пришло время варить супчик с грибами. Sobesednik.ru предлагает суп с лисичками и репой.
Что понадобится:
- 2 л воды
- 350 г лисичек
- 1–2 репы
- 2–3 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- пучок зеленого лука
- несколько веточек укропа
- черный перец горошком
- масло растительное
- соль (по вкусу)
- лавровый лист
- 1/2 ч. л. неострой горчицы
Как готовить:
Грибы замочите в воде, чтобы вышел песок, затем тщательно промойте под проточной водой.
Очистите картофель, морковь, лук и репу. Лук мелко нашинкуйте, морковь нашинкуйте соломкой, репу и картофель нарежьте брусочками.
Доведите в кастрюле до кипения два литра воды, положите грибы, посолите, бросьте несколько горошин черного перца. Варите минут 30, снимая пену. Затем положите в бульон картофель, убавьте огонь и продолжайте варить.
Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла, обжарьте лук, морковь и репу в течение 4–5 мин. Положите овощи в бульон, потомите, полуприкрыв крышкой, минут 10. Добавьте лавровый лист и горчицу, выровняйте на соль. Подавайте, присыпав мелко нарубленной зеленью.