Рецепт дня: Суп из лисичек с репой

Суп из лисичек с репой

Грибной сезон в разгаре, и пришло время варить супчик с грибами. Sobesednik.ru предлагает суп с лисичками и репой.

Что понадобится:

- 2 л воды

- 350 г лисичек

- 1–2 репы

- 2–3 картофелины

- 1 морковь

- 1 луковица

- пучок зеленого лука

- несколько веточек укропа

- черный перец горошком

- масло растительное

- соль (по вкусу)

- лавровый лист

- 1/2 ч. л. неострой горчицы

Как готовить:

Грибы замочите в воде, чтобы вышел песок, затем тщательно промойте под проточной водой.

Очистите картофель, морковь, лук и репу. Лук мелко нашинкуйте, морковь нашинкуйте соломкой, репу и картофель нарежьте брусочками.

Доведите в кастрюле до кипения два литра воды, положите грибы, посолите, бросьте несколько горошин черного перца. Варите минут 30, снимая пену. Затем положите в бульон картофель, убавьте огонь и продолжайте варить.

Разогрейте сковороду, налейте немного растительного масла, обжарьте лук, морковь и репу в течение 4–5 мин. Положите овощи в бульон, потомите, полуприкрыв крышкой, минут 10. Добавьте лавровый лист и горчицу, выровняйте на соль. Подавайте, присыпав мелко нарубленной зеленью.