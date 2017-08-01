Рецепты
Источник: «Вкуснятина» №8-2017
17:14, 06 Сентября 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Острые огурцы в маринаде

Острые огурчики
Острые огурчики
Фото: Shutterstock

Sobesednik.ru рекомендует: пряные, острые, пикантные, хрустящие ломтики огурцов – потрясающая закуска.

Непременно приготовьте летом, чтобы насладиться зимой.

Что понадобится:

- 4 кг огурцов

- 1 острый красный перец

Для маринада:

- 1 стакан сахара

- 3 ст. л. соли

- 1 стакан 9% уксуса

- 1 стакан растительного масла

- 1 ч. л. черного молотого перца

- 1 ч. л. красного молотого перца

- 2 ст. л. сухой горчицы

- 3–4 зубчика чеснока

Как готовить:

Огурцы вымойте, нарежьте кружочками, вымытый перец разрежьте на полосочки или кружочки, удалив семена.

Для маринада все ингредиенты соедините и перемешайте.

Добавьте к огурцам нарезанный перец и очищенные зубчики чеснока, залейте все маринадом, дайте постоять 2–3 часа, перемешивая каждые полчаса.

Затем переложите огурцы с маринадом в эмалированную кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения, разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном, укройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.

читайте также:Острая курочка в маринаде с огурцом
Рецепт дня: Острая курочка в маринаде с огурцом
Еще один рецепт улучшения вкуса курятины предлагает Sobesednik.ru »

читайте также:Огурцы на 95% состоят из воды, содержат много клетчатки, отличаются невысокой энергетической ценностью
Огуречная диета: как похудеть на 10 кг за неделю
Sobesednik.ru решил рассказать о самой доступной и несложной диете – огуречной »

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Адвокат Алексея Учителя пожаловался на Наталью Поклонскую директору ФСБ
17:50, 06 Сентября 2017
Константин Добрынин направил письмо о деятельности Натальи Поклонской на имя директора ФСБ Александра Бортникова
»
В Ростове-на-Дону после пожара в центре обновят кондиционеры в мэрии
17:02, 06 Сентября 2017
После крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону мэрия решила провести ремонт своего здания и в нем заменить кондиционеры
»
Забить в планшет на похороны. Как изменятся ритуальные услуги в РФ
13:12, 06 Сентября 2017
Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг. Что из этого получится, выяснял Sobesednik.ru
»