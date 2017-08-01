Рецепт дня: Острые огурцы в маринаде

Sobesednik.ru рекомендует: пряные, острые, пикантные, хрустящие ломтики огурцов – потрясающая закуска.

Непременно приготовьте летом, чтобы насладиться зимой.

Что понадобится:

- 4 кг огурцов

- 1 острый красный перец

Для маринада:

- 1 стакан сахара

- 3 ст. л. соли

- 1 стакан 9% уксуса

- 1 стакан растительного масла

- 1 ч. л. черного молотого перца

- 1 ч. л. красного молотого перца

- 2 ст. л. сухой горчицы

- 3–4 зубчика чеснока

Как готовить:

Огурцы вымойте, нарежьте кружочками, вымытый перец разрежьте на полосочки или кружочки, удалив семена.

Для маринада все ингредиенты соедините и перемешайте.

Добавьте к огурцам нарезанный перец и очищенные зубчики чеснока, залейте все маринадом, дайте постоять 2–3 часа, перемешивая каждые полчаса.

Затем переложите огурцы с маринадом в эмалированную кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения, разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном, укройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.