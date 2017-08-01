Рецепт дня: Острые огурцы в маринаде

Sobesednik.ru рекомендует: пряные, острые, пикантные, хрустящие ломтики огурцов – потрясающая закуска.
Непременно приготовьте летом, чтобы насладиться зимой.
Что понадобится:
- 4 кг огурцов
- 1 острый красный перец
Для маринада:
- 1 стакан сахара
- 3 ст. л. соли
- 1 стакан 9% уксуса
- 1 стакан растительного масла
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 1 ч. л. красного молотого перца
- 2 ст. л. сухой горчицы
- 3–4 зубчика чеснока
Как готовить:
Огурцы вымойте, нарежьте кружочками, вымытый перец разрежьте на полосочки или кружочки, удалив семена.
Для маринада все ингредиенты соедините и перемешайте.
Добавьте к огурцам нарезанный перец и очищенные зубчики чеснока, залейте все маринадом, дайте постоять 2–3 часа, перемешивая каждые полчаса.
Затем переложите огурцы с маринадом в эмалированную кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения, разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните вверх дном, укройте чем-нибудь теплым и оставьте до полного остывания.