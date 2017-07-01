Рецепт дня: Сырные лепешки с сулугуни и кинзой

Эти ароматные и сытные лепешки – очень простой и невероятно вкусный завтрак, который понравится всем любителям сыра.
Что понадобится:
- 100 г зелени
- 200 г сыра
- 2 яйца
- 200 г сметаны
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. л. растительного масла
Как готовить:
Измельчите зелень. В глубокую миску натрите сыр. Разбейте в миску два яйца, добавьте сметану, зелень и муку. Тщательно смешайте при помощи ложки.
В разогретую сковороду налейте масло, после чего выложите сырную смесь.
Жарьте под крышкой до золотистости (около пяти минут), после чего переверните. Подавайте горячими!
СОВЕТ: Попробуйте приготовить эти лепешки с разной зеленью и сыром. Особенно вкусно получается с сулугуни и кинзой.