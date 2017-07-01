Рецепты
Источник: «Вкуснятина» №7-2017
15:16, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Сырные лепешки с сулугуни и кинзой

Сырные лепешки с зеленью
Сырные лепешки с зеленью
Фото: Стоп-кадр YouTube

Эти ароматные и сытные лепешки – очень простой и невероятно вкусный завтрак, который понравится всем любителям сыра.

Что понадобится:

- 100 г зелени

- 200 г сыра

- 2 яйца

- 200 г сметаны

- 2 ст. л. муки

- 2 ст. л. растительного масла

Как готовить:

Измельчите зелень. В глубокую миску натрите сыр. Разбейте в миску два яйца, добавьте сметану, зелень и муку. Тщательно смешайте при помощи ложки.

В разогретую сковороду налейте масло, после чего выложите сырную смесь.

Жарьте под крышкой до золотистости (около пяти минут), после чего переверните. Подавайте горячими!

СОВЕТ: Попробуйте приготовить эти лепешки с разной зеленью и сыром. Особенно вкусно получается с сулугуни и кинзой.

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