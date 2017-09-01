Кинозастолье с Натальей Ванденко: Котлета из фильма "Географ глобус пропил"

Кулинар Sobesednik.ru Наталья Ванденко решила вспонить рецепт школьных котлет из фильма «Географ глобус пропил».

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В последнюю неделю августа все подчинено подготовке к 1 сентября. Массово закупаются тетрадки и пеналы, спешно отпускаются ставшие короткими за лето форменные брюки, у метро выстраиваются ряды бабушек с букетами садовых астр и георгинов...

Фильмов о школе, о подростках, о взаимоотношениях учеников и учителей, о школьных конфликтах и проблемах снято изрядное количество. «Чучело», «Дорогая Елена Сергеевна», «Доживем до понедельника», «Все умрут, а я останусь», «Розыгрыш» – перечислять можно долго... Все они пронзительные, цепляющие и берущие за душу. Начнешь просмотр – и оторваться невозможно. Так случилось и с «Географом» (который «глобус пропил»): включила посмотреть, что едят герои ленты, и очнулась под финальные титры. Видели картину? Снятый по роману Алексея Иванова фильм стал победителем сочинского «Кинотавра» в 2013-м, взял три номинации в «Золотом орле», получил «Нику» как лучший фильм года, удостоился еще кучи наград. Такие фильмы для меня – лакмусовая бумажка и своего рода психологический тест. Помните, были такие упражнения: а что ты увидишь в этом чернильном пятне? Что вы увидите в картине Велединского: чернуху, безнадёгу, беспробудное пьянство, фатализм или умение отличать черное от белого, не переступать черту, которую переступить нельзя, и наконец, просто попытку жить в заданных обстоятельствах, стараясь оставаться честным с окружающими и собой. «Виктор Сергеевич, вы мудак?» – спрашивает ученица героя Хабенского. Любопытно, как вы ответите на этот вопрос?

Ну, а теперь к столу. В начале фильма в кадре появляются котлеты с макаронами – такое до боли знакомое, родное, ностальгическое советское блюдо и, пожалуй, самая подаваемая комбинация в школьных столовых. Помню, как пыталась спрятать от классной, кружившей коршуном над столами, куски этих самых котлет, закапывая в макароны или пытаясь спровадить под стол. Многое изменилось с тех пор, в том числе и отношение к котлетам. А может, просто я научилась их готовить? И не нужно насмешливо улыбаться: мол, чему тут учиться? Уверяю вас, есть чему. Котлеты не подают гостям, но готовят для своих. И потому, мне кажется, они должны быть идеальными. «Ком цу мир!» – повторю за Служкиным.

Котлеты школьные Фото: Global Look Press

Следите за руками

Понадобится: 500 г говядины (бедро, огузок, лопатка), 500 г свинины (окорок, шейка), 2 луковицы, 2–3 зубчика чеснока, треть подсохшего батона, вода, соль, перец по вкусу, панировочные сухари, растительное масло.

Сначала о хлебе и о том, в чем его замачивать. Хлеб не должен быть свежим, он размокнет, станет липким и, вместо того чтобы придавать фаршу воздушность, будет его склеивать и делать плотнее. Многие замачивают хлеб в молоке. Напрасно. Молоко никак не влияет на вкус и качество котлет, только добавляет им себестоимости.

Не стану спорить с тем, что котлеты проще и дешевле сделать из покупного фарша. Это очевидно. Но коль скоро мы решили приготовить идеальный вариант, идите за мясом. Вымытые, зачищенные от сухожилий и пленочек кусочки пропустите через мясорубку. Нет, без лука и чеснока. Их нужно мелко изрубить острым ножом, так в них останется больше сока и аромата. Добавьте к перекрученному мясу замоченный хлеб, нарубленные лук и чеснок, приправьте солью и перцем. Яйца в котлетах не нужны. Хорошо вымесите и слегка отбейте фарш, и он прекрасно будет держать форму. А яйца лишь придадут котлетам лишнюю плотность и жесткость. Непременно дайте постоять фаршу полчаса в холодильнике, затем сформируйте котлетки, обваляйте в панировочных сухарях, выложите на смазанный маслом противень и запекайте 20–25 минут при 200 градусах до румяной золотисто-коричневой корочки. Попробуйте приготовить котлеты именно так и попробуйте сказать, что они не идеальны.