Рецепт дня: Сочная котлета "Альбонди"

Шеф-повар Алексей Этков решил поделиться с читателями Sobesednik.ru своим фирменным рецептом котлеты.

– Я подхожу к созданию новых блюд творчески и всегда открыт к новым источникам вдохновения. Котлета «Альбонди» – это оригинальный рецепт, разработанный мной в рамках нового летнего предложения в ресторане Extra Lounge. Небольшие португальские котлетки «Альбондигас» вдохновили меня на создание этого блюда. Отсюда же и возникло его название – вместо маленьких, напоминающих фрикадельки, котлеток этот рецепт подразумевает одну большую котлету как одну порцию. Я сравниваю процесс разработки нового рецепта с написанием музыкального произведения, так что надеюсь, что вы оцените это нежное летнее блюдо.

Алексей Этков Фото: из личного архива

Ингредиенты на 4 порции:

- говяжья вырезка (либо другая часть, но обязательно говядина. Португальцы предпочитают это мясо) – 700 г

- говяжий жир – 100 г

- репчатый лук – 100 г

- чеснок – 20 г

- свежий базилик – 50 г

- острый жгучий перец – 20 г

- кориандр (толченые зерна) – 10 г

- сливки – 100 г

- соль (по вкусу)

- мука пшеничная – 30 г

- растительное масло – 100 г

Как готовить:

1. Обжариваем крупно нарезанный лук на растительном масле. Когда лук будет почти готов, добавьте чеснок и чилийский жгучий перец в сковороду и подержите пару минут.

2. Все ингредиенты рецепта прокручиваем вместе с остывшими овощами в мясорубке один раз. Желательно использовать крупную решетку, чтобы создать нужную текстуру мясного блюда. В получившийся фарш добавляем специи, соль и сливки. Жгучий перец и свежий зеленый базилик придают пикантность фаршу, а сливки делают котлеты пышными и смягчают вкус блюда.

3. Отбиваем фарш и формируем котлеты нужного размера. Затем панируем их в муке и в то же время придаем форму в виде шаров.

4. Обжариваем на сковороде с обеих сторон для создания красивой корочки. Затем ставим в жарочный шкаф примерно на 7–10 мин. при температуре 180°.

5. Блюдо рекомендуется подавать с пюре из печеной моркови или фасоли. Также сверху его можно украсить соусом на основе оливкового масла и цитрусов.

Записала Анастасия Никольская