Рецепт дня: Лисички в сметане

Sobesednik.ru предлагает читателям несложный рецепт приготовления вкуснейших грибов – лисичек.

Лисичка – замечательный гриб. Один только его внешний вид чего стоит – яркий, нарядный, заметный, при взгляде на него сразу становится понятно, откуда произошло его название. Но кроме радующего внешнего вида, у лисичек есть и много других достоинств. Они доступны – здесь, в России, их можно собирать с начала лета и до самого окончания грибного сезона, они не бывают червивыми и очень полезны, поэтому широко используются во многих народных рецептах для лечения болезней глаз, ожирения, инфекции. Блюда из лисичек отличаются незабываемым вкусом. Как и любые другие грибы, лисички можно готовить в различных видах: тушеные, жареные, запеченные, включать их в состав салатов, начинок для пирогов, а также варить из них первые блюда. Лисички со сметаной имеют необыкновенно нежный вкус, а вариантов приготовления множество. Вот один из них, и, возможно, он станет одним из ваших фирменных рецептов.

Что понадобится:

- 600 г лисичек

- 200 г сметаны

- 50 г сливок

- 50 г белого сухого вина

- 2 ст. л. растительного масла (или сливочного)

- 1 ч. л. муки

- 1 луковица

- 2 зубчика чеснока

- небольшой пучок петрушки

- 1/2 ч. л. молотой паприки

- соль, черный молотый перец (по вкусу)

Как готовить:

Лисички очистите от лесного мусора и замочите в подсоленной воде на 1 час.

Крупные грибы порежьте, мелкие оставьте целыми. Лук мелко порежьте.

Разогрейте в глубокой сковороде на сильном огне масло и пассеруйте лук до золотистого оттенка. После чего добавьте грибы, перемешайте.

Грибы пустят воду, на сильном огне она будет выпариваться 20 мин. Периодически нужно помешивать. После того как выпарится почти вся вода, убавьте огонь до слабого.

Влейте вино, посолите, поперчите, положите паприку и муку, перемешайте. Потушите 2–3 мин., затем добавьте сметану, сливки и чеснок, перемешайте и оставьте тушиться на слабом огне еще на 10 мин.

Готовые лисички посыпьте мелко порезанной петрушкой и подавайте с молодым отварным или жареным картофелем, рисом, гречкой.