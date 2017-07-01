Рецепт дня: Мармелад из свежей смородины

Sobesednik.ru предлагает использовать смородину не только для варенья. Например, из нее получается вкусный мармелад.
Что понадобится:
- 550 г сахара
- 1 кг ягод красной смородины
- 2–3 ст. л. воды
Как готовить:
Ягоды вымойте, поместите в кастрюлю, добавьте несколько ложек воды и проварите под крышкой до мягкости.
Полученную массу протрите через сито.
Оставшийся жмых можно залить кипятком – у вас получится отличный кисло-сладкий напиток.
Ягодное пюре верните на огонь, добавьте сахар и уваривайте на медленном огне, пока объем не уменьшится вдвое.
Выложите массу в смоченную водой эмалированную или силиконовую формочку и дайте застыть естественным путем.
Застывшую массу разрежьте на кусочки и посыпьте сахаром, переложите в закрывающиеся баночки или контейнеры, храните в сухом и прохладном месте.