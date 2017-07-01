Рецепты
Источник: «Вкуснятина» №7-2017
09:02, 29 Августа 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Мармелад из свежей смородины

Мармелад из смородины
Мармелад из смородины
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru предлагает использовать смородину не только для варенья. Например, из нее получается вкусный мармелад.

Что понадобится:

- 550 г сахара

- 1 кг ягод красной смородины

- 2–3 ст. л. воды

Как готовить:

Ягоды вымойте, поместите в кастрюлю, добавьте несколько ложек воды и проварите под крышкой до мягкости.

Полученную массу протрите через сито.

Оставшийся жмых можно залить кипятком – у вас получится отличный кисло-сладкий напиток.

Ягодное пюре верните на огонь, добавьте сахар и уваривайте на медленном огне, пока объем не уменьшится вдвое.

Выложите массу в смоченную водой эмалированную или силиконовую формочку и дайте застыть естественным путем.

Застывшую массу разрежьте на кусочки и посыпьте сахаром, переложите в закрывающиеся баночки или контейнеры, храните в сухом и прохладном месте.

читайте также:Острая курочка в маринаде с огурцом
Рецепт дня: Острая курочка в маринаде с огурцом
Еще один рецепт улучшения вкуса курятины предлагает Sobesednik.ru »

читайте также:Светлана Лобода
Рецепт дня: Рыба с розмарином от Светланы Лободы
Светлана Лобода поделилась с Sobesednik.ru рецептом приготовления рыбы, используемым в редкие моменты уединения дома »

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

День в истории с Борисом Бурдой. Сколько стоила борода при Петре?
07:09, 29 Августа 2017
Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о том, как 319 лет назад в этот день Петр I начал рубить бороды
»
Станислав Белковский: Фаворит от цифровой экономики
00:02, 29 Августа 2017
Станислав Белковский — о том, что скрывается за обнаружением нового «фаворита» Путина в лице министра Максима Орешкина
»
Ваши права. Как подработать молодой маме?
21:06, 28 Августа 2017
Sobesednik.ru выяснил, возможно ли устроиться на подработку, находясь в декретном отпуске
»