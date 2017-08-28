Рецепт дня: Острая курочка в маринаде с огурцом

Еще один рецепт улучшения вкуса курятины предлагает Sobesednik.ru.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных ножек
- 3 ст. л. соевого соуса
- 70 г сливочного масла
- 250 г куриного бульона
- банка маринованных огурчиков
- лавровый лист
- перец чили, соль – по 1 ч. л.
Приготовление:
Для маринада смешайте все ингредиенты в кастрюле: cоевый соус, растопленное сливочное масло, соль, перец, лавровый лист. Погрузите в массу куриные ножки так, чтобы мясо пропиталось как можно лучше.
Оставьте на 2 часа. Затем переложите мясо с маринадом в емкость для запекания, добавьте куриный бульон и мелко нарубленные огурчики и отправьте в духовку с температурой 200оС примерно на 30 минут.
Сверху можно посыпать блюдо паприкой для придания красивого цвета, украсить дольками лимона и оливками. Курочка должна хорошо подрумяниться сверху, а внутри остаться сочной.