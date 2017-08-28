Рецепты
Источник: «Между нами, женщинами» №15-2017
09:01, 28 Августа 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Острая курочка в маринаде с огурцом

Острая курочка в маринаде с огурцом
Острая курочка в маринаде с огурцом
Фото: Shutterstock

Еще один рецепт улучшения вкуса курятины предлагает Sobesednik.ru.

Ингредиенты:

- 1 кг куриных ножек

- 3 ст. л. соевого соуса

- 70 г сливочного масла

- 250 г куриного бульона

- банка маринованных огурчиков

- лавровый лист

- перец чили, соль – по 1 ч. л.

Приготовление:

Для маринада смешайте все ингредиенты в кастрюле: cоевый соус, растопленное сливочное масло, соль, перец, лавровый лист. Погрузите в массу куриные ножки так, чтобы мясо пропиталось как можно лучше.

Оставьте на 2 часа. Затем переложите мясо с маринадом в емкость для запекания, добавьте куриный бульон и мелко нарубленные огурчики и отправьте в духовку с температурой 200оС примерно на 30 минут.

Сверху можно посыпать блюдо паприкой для придания красивого цвета, украсить дольками лимона и оливками. Курочка должна хорошо подрумяниться сверху, а внутри остаться сочной.

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