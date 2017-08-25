Рецепт дня: Рыба с розмарином от Светланы Лободы

Светлана Лобода поделилась с Sobesednik.ru рецептом приготовления рыбы, используемым в редкие моменты уединения дома.

Исполнительницу хитов «К черту любовь», «Твои глаза», «Случайная» Светлану Лободу редко можно увидеть у плиты. Гастролирующая певица готовить умеет, но найти время для этого не всегда удается.

– Не буду лукавить, найти время в своем плотном графике на то, чтобы побаловать гостей и домочадцев, мне сложно, хотя готовить я умею и люблю, – признается 34-летняя артистка. – С ранних лет меня научила готовить бабушка, поэтому даже в юном возрасте я могла накормить всю семью разнообразными блюдами. В моем арсенале есть и легкие блюда, и что-то требующее и времени, и сноровки. Из простых и дежурных я всем советую запеченную в духовке рыбу. Это полезно, быстро и легко. Только не забудьте уже на готовую рыбу сверху и внутрь положить по кусочку сливочного масла. Это сделает блюдо особенно ароматным и вкусным. Ну а если я располагаю временем и хочется всех немного побаловать, то берусь за вареники на пару. Именно такие готовила моя бабушка. Они получаются необыкновенно воздушными и нежными. Хотя, конечно, требуют после поглощения внушительных фитнес-нагрузок.

Рыба с розмарином Фото: Shutterstock

Вам понадобится:

• дорадо (можно и другую любимую вами рыбу)

• лимон – 1 шт.

• розмарин – пара веточек

• соль – 300 г

Способ приготовления:

Рыбу почистить и сделать на ней несколько надрезов. В надрезы положить веточки розмарина. Лимон нарезаем кружочками. Выкладываем бумагу для запекания на противень. На бумагу выкладываем соль, сверху кладем лимон. На эту подушку укладываем рыбу. Противень отправляем в заранее разогретую до 150 градусов духовку и выпекаем рыбу 35–40 минут.