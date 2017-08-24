Кинозастолье с Натальей Ванденко: Чипсы из "11 друзей Оушена"

Лучший фильм под чипсы – «Одиннадцать друзей Оушена»: они там (особенно Брэд Питт) постоянно что-то едят и чипсы мелькают в кадре не один раз

Кулинар Sobesednik.ru Наталья Ванденко делится рецептом чипсов, похожих на мелькавшие в фильме «11 друзей Оушена».

24 августа – самый хрустящий праздник календаря – день рождения чипсов. Не отметить его в кинозастолье было бы непростительно. Ибо чипсы и кино – две вещи неразрывные.

Перефразируя Владимира Владимировича, мы говорим: чипсы – подразумеваем кино, и наоборот, ну, вы в курсе. Есть ли что-либо прекраснее, чем забраться в кресло с ногами, поставить на колени огромную плошку чипсов и включить какое-нибудь классное кинцо?

Как это ни странно, но имя героя, подарившего миру чудесную хрустящую закуску, доподлинно известно – Джордж Крам, темнокожий повар отельного ресторанчика в небольшом городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк). Один из клиентов заведения устроил было скандал по поводу того, что поданный ему картофель был недостаточно хорошо прожарен. Разъяренный несправедливым замечанием шеф нарезал картофель ломтиками толщиной с бумажный лист, посолил, обжарил их в масле и подал привереде. Издевка, увы, не удалась: посетитель пришел в неописуемый восторг от хрустящих золотистых ломтиков. Минуло совсем немного времени, и «саратогские чешуйки» (Saratoga Chips) не только стали фирменным блюдом заведения, но и завоевали популярность далеко за пределами маленького городка. Сегодня только в одних Соединенных Штатах продается чипсов более чем на 6 миллиардов (!) долларов в год. Эстетствующие персонажи нынче готовят чипсы не только из картошки, но и из тыквы, свеклы, яблок, груш и даже из манго с киви. Картофельные чипсы учить готовить я вас не буду, слишком банально и скучно, предлагаю приготовить чудесные ярко-оранжевые хрустящие ломтики тыквы с нотками имбиря и пикантностью чили. А фильм под чипсы – «Одиннадцать друзей Оушена»: они там (особенно Брэд Питт) постоянно что-то едят и чипсы мелькают в кадре не один раз. «Друзья Оушена» – это ремейк фильма с «бархатным» Фрэнком Синатрой в главной роли, если вы помните. Копия редко бывает лучше оригинала, но в случае с картиной Стивена Содерберга – это тот самый случай. И дело, похоже, не только в офигительно звездном составе (Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Энди Гарсиа...) и не столько в задуманной по сценарию грандиозной афере, а скорее в какой-то невероятной легкости, вычурности, изящности и ажурности исполнения миссии. «А не ограбить ли нам с тобой самое охраняемое казино в Вегасе? – небрежно спрашивает Клуни у Питта. – Вдруг чего да выйдет». Вышло. Неполная дюжина друзей разживается сотней миллионов зеленых бумажек с портретом старины Франклина, а Содерберг собирает на этой истории в прокате куда больше и вполне легально, что характерно. Ну да хватит лирики и воровской романтики, переходим к делу.

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Чипсы из тыквы с имбирем и чили Фото: Global Look Press

- 300 г тыквы,

- 2–3 ложки оливкового масла,

- по 0,5 ч. л. молотого имбиря, чили и крупной соли.

Все предельно просто: тыкву очистите от семечек, нарежьте тонкими-тонкими ломтиками. Смешайте чили и имбирь. Застелите противень пергаментной бумагой, сбрызните оливковым маслом, выложите ломтики тыквы, снова сбрызните маслом, припылите специями и посыпьте крупной солью. Выпекайте 40–45 минут при 140 градусах.

Кстати, тыква – это продукт, который одинаково хорош как в соленом, так и в сладком виде. Поэтому не ограничивайтесь только этим рецептом, попробуйте запечь тыкву с корицей и сахарной пудрой, мускатным орехом и соком лайма, с шафраном и карри... Приятного просмотра и застолья!