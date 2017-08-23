Рецепт дня: Любимый суп Аллы Пугачевой

Sobesednik.ru выяснил, какое блюдо готовила Примадонне самая известная домработница России – Людмила Дороднова.
Людмила Дороднова, она же Люся – много лет работает со звездами отечественного шоубизнеса. Сначала следила за очагом Аллы Пугачевой, сейчас помогает по хозяйству Филиппу Киркорову.
Понадобится:
- 3–4 средние картофелины
- 1 средняя луковица
- 1 морковь
- 5–6 треугольников плавленого сыра с луком
Приготовление:
1. Картофель порезать на небольшие кусочки и закинуть в кипящую воду.
2. Плавленый сыр натереть и добавить в кипящий картофельный бульон.
3. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, размешать и обжарить на сковороде. Полученную массу добавить в суп и варить 10 минут.