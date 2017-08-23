Рецепты
Источник: «Только звезды» №16-2017
09:07, 23 Августа 2017 Версия для печати

Рецепт дня: Любимый суп Аллы Пугачевой

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, какое блюдо готовила Примадонне самая известная домработница России – Людмила Дороднова.

Людмила Дороднова, она же Люся – много лет работает со звездами отечественного шоубизнеса. Сначала следила за очагом Аллы Пугачевой, сейчас помогает по хозяйству Филиппу Киркорову.

Людмила Дороднова
Людмила Дороднова
Фото: Анатолий Ломохов

Понадобится:

- 3–4 средние картофелины

- 1 средняя луковица

- 1 морковь

- 5–6 треугольников плавленого сыра с луком

Сырный суп
Сырный суп
Фото: Shutterstock

Приготовление:

1. Картофель порезать на небольшие кусочки и закинуть в кипящую воду.

2. Плавленый сыр натереть и добавить в кипящий картофельный бульон.

3. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, размешать и обжарить на сковороде. Полученную массу добавить в суп и варить 10 минут.

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