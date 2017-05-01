Мешаем сладкое с соленым: четыре рецепта необычных закусок

Рецепты легких закусок и салатов, которые сделают ваш стол разнообразным и подойдут к любому торжеству.

Закуска из свеклы с луком в медово-горчичном маринаде

Если вы никогда не готовили пикантные ломтики свеклы в пряно-сладком маринаде, вам непременно нужно их приготовить и попробовать. Хрустящие кисло-сладкие лепесточки лука, ароматные яркие кружочки свеклы – это очень необычно и очень вкусно!

Вам понадобится:

500 г свеклы

2–3 головки лука

Для маринада:

350 г воды

120 г уксуса

50 г меда

1 ч. л. соли

черный перец горошком

1 ст. л. горчицы

с зернами

лавровый лист

Тщательно вымойте свеклу, залейте холодной водой и варите до готовности. Слейте воду, залейте ледяной водой – так свекла полностью доготовится и легко очистится.

Очистите свеклу и лук, лук нарежьте лепестками, свеклу – кружочками толщиной примерно 1 см. Нарезанные овощи сложите в банку, чередуя слои.

Все ингредиенты для маринада сложите в кастрюльку, залейте водой, доведите до кипения. Залейте горячим маринадом овощи, остудите и поставьте банку с закуской в холодильник. Через сутки вкусная закуска из свеклы готова.

Кальмары, фаршированные рисом, яйцом и сыром

Вам понадобится:

500 г целых тушек кальмаров (свежих или замороженных)

150 г полутвердого сыра

5–6 яиц

полстакана риса

несколько веточек укропа

соль, перец (по вкусу)

Очень простая в приготовлении закуска красиво и празднично смотрится на столе и радует своим вкусом. Можно менять начинку, добавлять или убирать ингредиенты по желанию. Готовые кальмары можно нарезать кружочками и красиво разложить на блюде или подавать целыми тушками.

Рис отварите до готовности. Яйца сварите вкрутую, почистите, нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на терке, зелень помойте и мелко изрубите.

Тушки кальмаров ошпарьте и сразу же поместите под холодную воду. Снимите тонкую пленочку, удалите внутренности и хрящик.

Нафаршируйте начинкой тушки кальмаров довольно плотно. Запеките в разогретой до 200°С духовке в течение 15–20 мин. Дайте немного остыть, нарежьте колечками, разложите на блюде и подавайте к столу.

Салат с редисом и мандаринами

Весенний авитаминоз является основным аргументом в выборе продуктов – так и тянет на все свежее, сочное и хрустящее. Ну какой весенний салат без редиски – ведь она наверняка уже появилась в продаже. Необычное сочетание острого вкуса редиски и кисло-сладкого мандарина утолит витаминный голод и порадует любителей вкусовых экспериментов.

Вам понадобится:

8–10 шт. редиски

2 мандарина

пучок рукколы

1/2 красной луковицы

2 ст. л. оливкового или горчичного масла

2 ч. л. лимонного (апельсинового) сока

соль, перец (по вкусу)

Редиску промойте, порежьте дольками или кружочками. Мандарины очистите и разберите на дольки, желательно также дольки очистить от пленки и косточек, если таковые имеются. Лук порежьте очень тонкими полукольцами. Рукколу промойте и обсушите.

Все смешайте в салатнике, посолите, поперчите, полейте смесью оливкового масла с лимонным или апельсиновым соком.

Совет: Для этого салата подойдет не только руккола, но и любая другая доступная зелень – шпинат, базилик, петрушка. Для любителей экзотики или на праздничный стол салат вполне можно дополнить семенами кунжута, чиа, а также мелко порезанными оливками.

Салат «нефритовый браслет»

Киви можно назвать универсальным продуктом, его можно сочетать с мясом или курицей, овощами, фруктами, сыром. К тому же киви необычайно полезен, его сочная мякоть богата витаминами А и С, В и Е, содержит калий, магний, железо, а также бета-каротин, флавоноиды и пектины, причем витамина С в киви значительно больше, чем в цитрусовых. А еще в этом продукте содержится много антиоксидантов, которые помогут сохранить молодость и здоровье. К тому же недоступная прежде экзотика в настоящее время вполне соизмерима по стоимости с яблоками и грушами.

Вам понадобится:

3 шт. киви

400 г куриного филе

(или филе индейки)

100 г сыра

2 яйца

1 зеленое яблоко

1 морковка

2 зубчика чеснока

2 ст. л. очищенных грецких орехов

пучок зелени петрушки или кинзы

майонез, соль (по вкусу)

черный молотый перец (по желанию)

Отварите куриное филе в подсоленной воде, остудите, не вынимая из бульона, мелко порежьте или разберите мясо на волокна. Яйца отварите вкрутую (можно вместе с морковкой), морковку доварите до готовности. Яйца и морковку остудите и потрите на крупной терке. Сыр потрите на мелкой или средней терке. Орехи измельчите ножом или подавите толкушкой. Чеснок потрите на мелкой терке и перемешайте с куриным мясом. Зелень порубите мелко, оставьте несколько веточек для украшения. Киви и яблоко очистите от кожуры. Киви порежьте тонкими кружочками или дольками, яблочко потрите на крупной терке непосредственно перед тем, как положить в салат, чтобы фрукты не окислились.

Салат выкладывается слоями, для этого лучше всего взять большое круглое плоское блюдо, в середину поставьте стакан. Первым слоем равномерно уложите куриное филе с чесноком, формируя аккуратный круг. Сверху положите тертую морковку, равномерно промажьте майонезом (можно сделать сеточку), посыпьте зеленью. Следующими слоями выложите яйца, сыр и яблоко, вновь сделайте майонезную сеточку.

Сверху присыпьте орехами и красиво украсьте кусочками киви. Можно также посыпать салат зернышками граната – будет очень красиво в сочетании с зеленым киви. Уберите стакан, а в дырочку уложите веточки зелени.