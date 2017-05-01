Суп дня: четыре рецепта первых блюд с овощами

Четыре простых рецепта легких летних супов с овощами, которые пойдут на пользу здоровью и красоте, от Sobesednik.ru.

1. Зеленый суп

Обогащенный зеленью щавелевый суп.

Вам понадобится:

щавель – 200 г

петрушка – 100 г

шпинат или молодая крапива – 150 г

укроп – 100 г

картофель – 600 г

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2–3 зубчика

соль, перец

сливочное масло – 30 г

бульон овощной или куриный – 2 л

лук зеленый – 100 г

яйца куриные вареные для подачи – 1 шт. на порцию

Отварите до готовности картофель в бульоне, посолите и поперчите его, разомните немного. Спассеруйте мелко нарезанный лук и чеснок на сливочном масле, добавьте в бульон. Измельчите всю зелень, отложив щавель и лук в отдельную посуду.

Добавьте щавель в бульон, проварите несколько минут, затем высыпьте всю зелень, кроме лука, досолите суп, если потребуется. Дайте прокипеть пару минут и выключайте.

Посыпьте суп нарезанным зеленым луком, положите в тарелку разрезанное вареное яйцо и подавайте.

СОВЕТ: Пропорции зелени можно менять. Традиционно этот суп подают со сметаной.

2. Суп-крем из кабачка и картошки

Появились в продаже первые кабачки. Предлагаем вам быстрый и нехлопотный суп, который легко приготовить.

Суп-крем из кабачка и картошки Фото: Shutterstock

Вам понадобится:

кабачки – 600 г

картофель – 600 г

лук репчатый – 2 шт.

сливки 10% – 200 г

растительное масло для жарки

соль, перец

укроп – 20 г

Почистите картофель и одну луковицу, порежьте на кусочки и обжарьте на разогретом масле в течение 5–7 мин. Добавьте нарезанный кабачок, соль и перец, долейте 1,2–1,4 л горячей воды, проварите овощи 15–20 мин.

Размельчите овощи до пюреобразного состояния с помощью блендера, добавьте сливки, доведите до кипения.

Нарежьте вторую луковицу и пожарьте лук на сковороде до румяности, слегка посыпав сахаром для более выраженного вкуса.

Подавайте суп, посыпав его жареным луком и укропом.

СОВЕТ: Если вы не любите лук, посыпьте суп очищенными семечками тыквы или подсолнечника, немного поджаренными на сухой сковороде. К этому супу подойдет и порошок карри, он добавит восточную нотку.

3. Куриный суп с зеленью и лимоном

Вам понадобится:

мясо куриное для бульона – 0,5–0,7 кг

морковь – 1 шт.

стебель сельдерея – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

яйца куриные – 3 шт.

лимон – 1 шт.

вермишель или другие мелкие макаронные изделия – 150 г

лук зеленый – 30 г

укроп – 30 г

Куриный суп с зеленью и лимоном Фото: Shutterstock

Сварите куриный бульон из 2 л воды, добавив лук, сельдерей и морковь.

Достаньте овощи и курицу, отделите мясо от костей, верните его в суп.

Отварите в бульоне вермишель 2–3 мин. или по инструкции на упаковке.

Взбейте яйца с лимонным соком, добавьте полчашки холодной воды, размешайте и постепенно долейте 2 половника горячего бульона. Аккуратно введите смесь в суп, прогрейте его 2–3 мин. и снимите с огня. Мелко порежьте зелень и добавьте в суп или разложите по тарелкам перед подачей.

СОВЕТ: Можно украсить суп в тарелке ломтиком лимона.

4. Картофельный суп с зеленым луком

Этот суп готовится из зеленого весеннего сладкого лука или из стеблей лука-порея.

Картофельный суп с зеленым луком Фото: Shutterstock

Вам понадобится:

лук зеленый молодой – 200 г

масло сливочное – 30 г

картофель – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

бульон куриный или овощной – 700 г

молоко – 300 г

соль и перец

На разогретом сливочном масле слегка обжарьте нарезанный репчатый и зеленый лук, добавьте картофель, нарезанный на кубики.

Переложите овощи в кастрюлю, залейте бульоном и молоком, посолите и поперчите, варите до готовности в течение 20–25 мин.

Измельчите овощи в пюре с помощью блендера, прокипятите еще раз и подавайте, посыпав в тарелках нарезанным зеленым луком.

СОВЕТ: Суп будет еще вкуснее, если посыпать его мелко порезанным жареным беконом или копченым мясом.