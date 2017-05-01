Суп дня: четыре рецепта первых блюд с овощами

Четыре простых рецепта легких летних супов с овощами, которые пойдут на пользу здоровью и красоте, от Sobesednik.ru.
1. Зеленый суп
Обогащенный зеленью щавелевый суп.
Вам понадобится:
щавель – 200 г
петрушка – 100 г
шпинат или молодая крапива – 150 г
укроп – 100 г
картофель – 600 г
лук репчатый – 1 шт.
чеснок – 2–3 зубчика
соль, перец
сливочное масло – 30 г
бульон овощной или куриный – 2 л
лук зеленый – 100 г
яйца куриные вареные для подачи – 1 шт. на порцию
Отварите до готовности картофель в бульоне, посолите и поперчите его, разомните немного. Спассеруйте мелко нарезанный лук и чеснок на сливочном масле, добавьте в бульон. Измельчите всю зелень, отложив щавель и лук в отдельную посуду.
Добавьте щавель в бульон, проварите несколько минут, затем высыпьте всю зелень, кроме лука, досолите суп, если потребуется. Дайте прокипеть пару минут и выключайте.
Посыпьте суп нарезанным зеленым луком, положите в тарелку разрезанное вареное яйцо и подавайте.
СОВЕТ: Пропорции зелени можно менять. Традиционно этот суп подают со сметаной.
2. Суп-крем из кабачка и картошки
Появились в продаже первые кабачки. Предлагаем вам быстрый и нехлопотный суп, который легко приготовить.
Вам понадобится:
кабачки – 600 г
картофель – 600 г
лук репчатый – 2 шт.
сливки 10% – 200 г
растительное масло для жарки
соль, перец
укроп – 20 г
Почистите картофель и одну луковицу, порежьте на кусочки и обжарьте на разогретом масле в течение 5–7 мин. Добавьте нарезанный кабачок, соль и перец, долейте 1,2–1,4 л горячей воды, проварите овощи 15–20 мин.
Размельчите овощи до пюреобразного состояния с помощью блендера, добавьте сливки, доведите до кипения.
Нарежьте вторую луковицу и пожарьте лук на сковороде до румяности, слегка посыпав сахаром для более выраженного вкуса.
Подавайте суп, посыпав его жареным луком и укропом.
СОВЕТ: Если вы не любите лук, посыпьте суп очищенными семечками тыквы или подсолнечника, немного поджаренными на сухой сковороде. К этому супу подойдет и порошок карри, он добавит восточную нотку.
3. Куриный суп с зеленью и лимоном
Вам понадобится:
мясо куриное для бульона – 0,5–0,7 кг
морковь – 1 шт.
стебель сельдерея – 1 шт.
лук репчатый – 1 шт.
яйца куриные – 3 шт.
лимон – 1 шт.
вермишель или другие мелкие макаронные изделия – 150 г
лук зеленый – 30 г
укроп – 30 г
Сварите куриный бульон из 2 л воды, добавив лук, сельдерей и морковь.
Достаньте овощи и курицу, отделите мясо от костей, верните его в суп.
Отварите в бульоне вермишель 2–3 мин. или по инструкции на упаковке.
Взбейте яйца с лимонным соком, добавьте полчашки холодной воды, размешайте и постепенно долейте 2 половника горячего бульона. Аккуратно введите смесь в суп, прогрейте его 2–3 мин. и снимите с огня. Мелко порежьте зелень и добавьте в суп или разложите по тарелкам перед подачей.
СОВЕТ: Можно украсить суп в тарелке ломтиком лимона.
4. Картофельный суп с зеленым луком
Этот суп готовится из зеленого весеннего сладкого лука или из стеблей лука-порея.
Вам понадобится:
лук зеленый молодой – 200 г
масло сливочное – 30 г
картофель – 300 г
лук репчатый – 1 шт.
бульон куриный или овощной – 700 г
молоко – 300 г
соль и перец
На разогретом сливочном масле слегка обжарьте нарезанный репчатый и зеленый лук, добавьте картофель, нарезанный на кубики.
Переложите овощи в кастрюлю, залейте бульоном и молоком, посолите и поперчите, варите до готовности в течение 20–25 мин.
Измельчите овощи в пюре с помощью блендера, прокипятите еще раз и подавайте, посыпав в тарелках нарезанным зеленым луком.
СОВЕТ: Суп будет еще вкуснее, если посыпать его мелко порезанным жареным беконом или копченым мясом.