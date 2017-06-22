Кинозастолье с Натальей Ванденко: Мороженое от Мерил Стрип

Рецепт мороженного, которое готовила героиня фильма «Крамер против Крамера» в исполнении Мерил Стрип.

22 июня празднует день рождения моя любимая актриса и одна из величайших звезд современности – Мерил Стрип.

Три «Оскара» и 20 номинаций на лучшую роль – больше, чем у кого бы то ни было в истории мирового кинематографа.

Полагаю, это вполне себе весомый повод пересмотреть один из фильмов с ее участием, за который, собственно, актриса и получила свою первую золотую статуэтку, – «Крамер против Крамера». Вроде бы фильм простой: незамысловатый сюжет, банальная жизненная ситуация, обычные человеческие отношения. Ничего экстраординарного, но всё вместе настолько хорошо, трогательно и душевно, что о фильме хочется вспоминать и пересматривать его время от времени. А еще, когда смотришь фильм, ужасно хочется сливочного мороженого с шоколадной крошкой. Помните этот эпизод, из-за которого разгорелся скандал? Кстати, эта сцена, где маленький Билли пытается заменить ужин вожделенным десертом, была полностью сымпровизирована Дастином Хофманом и юным Джастином Генри. Она настолько понравилась режиссеру, что он без колебаний оставил ее в ленте. Мороженое, помнится, герой Хофмана купил в магазине, но мы же с вами не будем до этого опускаться, правда? Готова поделиться проверенным рецептом прекрасного домашнего десерта. Приятная освежающая прохлада, насыщенный сливочный вкус, россыпь горьковатых шоколадных крошек, тающих на языке… Готовим мороженое и наслаждаемся прекрасным фильмом – два удовольствия в одном.

Следите за руками

Понадобится:

500 мл сливок жирностью не менее 33%,

250 мл молока, 150 г сахара,

6 желтков, щепотка соли,

2/3 плитки горького шоколада

Желтки слегка взбейте вилкой до однородности.

Сливки разделите пополам, одну часть соедините с молоком, сахаром и солью, поставьте на огонь и прогрейте до состояния, когда смесь только начнет закипать. Не давайте ей кипеть, появление первых пузырьков – сигнал к действию. Снимите сливки с огня, часть смеси тонкой струйкой, непрерывно помешивая, влейте в желтки. Хорошенько перемешайте и верните желтково-сливочную смесь к горячим сливкам, опять же интенсивно перемешивая венчиком,. Поместите кастрюлю на средний огонь и, не отходя от плиты и не прекращая перемешивать, доведите смесь до загустения.

Снимите с огня, соедините с оставшейся половиной сливок, пролейте все через сито, чтобы избавиться от ненужных комочков, и дайте остыть до комнатной температуры. Если у вас есть мороженица – вы знаете, как ею пользоваться. Если гаджета нет, просто перелейте смесь в емкость соответствующего размера и поместите в морозилку на 5–6 часов. Каждые полчаса-час нужно перемешивать мороженое деревянной ложкой или лопаткой, чтобы предотвратить кристаллизацию и образование мелких льдинок. При последнем перемешивании добавьте в мороженое натертый на крупной терке шоколад, перемешайте.

Это правда очень вкусно, попробуйте! Непременно разложите шарики мороженого по красивым креманкам, присыпьте сверху тертым шоколадом, позовите близких, котов, собак, попугайчиков и т.д., заберитесь в кресло или на диван с ногами, укройтесь пледом (да, да, такой нынче выдался июнь), включите «Крамер против Крамера» и наслаждайтесь! У вас теперь есть все для того, чтобы чудесно провести вечер.