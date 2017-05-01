Десерт дня: Три простых рецепта выпечки с фруктами

Три простых рецепта десертов с фруктами, которые можно приготовить к чаю или на завтрак.

Конвертики творожные с яблоками

Уверены, составляющие для этого рецепта найдутся практически у всех, а результат вас порадует – нежное тесто с хрустящей корочкой и приятная освежающая начинка внутри!

Для теста вам понадобится:

творог мягкий – 180 г

сахар-песок – 100 г

яйцо куриное – 1 шт.

масло растительное – 100 г

мука – 300 г

соль – щепотка

ванилин

сода или разрыхлитель

Для начинки:

яблоко – 1–2 шт.

масло сливочное – 50 г

сахар-песок – 80 г

корица – 1 ч. л.

мак или сахарная пудра

(для посыпки)

Смешайте творог с сахаром, добавьте растительное масло, яйцо, ванилин, соль, муку с разрыхлителем. Замесите тесто и поставьте его в холодильник на 15–20 мин.

Подготовьте начинку: порежьте яблоки на дольки, растопите в сковороде сливочное масло, обжарьте яблоки, посыпав сахаром и корицей – яблоки станут немного карамелизованные. В начинку можно использовать и густое варенье, и сухофрукты, немного проваренные в воде для мягкости.

Разделите тесто пополам, сформируйте два шара и раскатайте каждый в круг толщиной в 5–6 мм. Разрежьте круг на 8 частей, можно сделать надрезы-лучики близко к острому углу каждого сегмента. По широкому краю сектора выложите яблоки, узким концом накройте начинку, подвернув кончик под наш конвертик.

Выложите конвертики на противень, смажьте молоком или взбитым яйцом, посыпьте маком для украшения и поставьте в разогретую до 190о духовку на 20–25 мин.

Апельсиновый кекс

Еще один простой рецепт выпечки к чаю или на завтрак – а если вы покроете кекс апельсиновой глазурью и посыпете кокосовой стружкой, он украсит и праздничный стол!

Апельсиновый кекс Фото: Shutterstock

Для теста вам понадобится:

масло сливочное размягченное – 120 г

молоко – 100 г

сок и цедра одного апельсина (60–70 г)

яйцо куриное – 2 шт.

сахар-песок – 150 г

мука пшеничная – 200 г

сода или разрыхлитель

Для глазури:

сок апельсиновый – 20–30 г

пудра сахарная – 120 г

цедра апельсиновая – щепотка

Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, молоко и апельсиновый сок. Всыпьте в емкость муку с разрыхлителем и цедру, хорошо размешайте и выложите тесто в смазанную маслом форму для запекания. Поставьте ее в разогретую до 180о духовку на 35–40 мин.

Дайте кексу немного остыть и достаньте из формы. Украсьте его глазурью, когда остынет, или посыпьте сахарной пудрой.

Грушевый десерт под творожной шубкой

Очень простой в приготовлении, невероятно вкусный десерт из груш и творога – прекрасный повод побаловать себя сладким, не нанося слишком большого ущерба фигуре.

Грушевый десерт под творожной шубкой Фото: Shutterstock

Вам понадобится:

2 груши типа «Конференц»

100 г творога

30 г грецких орехов или миндаля

50 г сливочного масла

50 г сахарной пудры

3 ст. л. муки

лимонный сок

Масло растопите, добавьте мелко нарубленные орехи, сахарную пудру и творог, слегка перемешайте. Постепенно всыпьте 3 ст. л. муки, перемешайте массу вилкой, чтобы получились мягкие крошки.

Груши очистите от кожуры, нарежьте ломтиками, избавьтесь от сердцевины, сбрызните лимонным соком.

Выложите фрукты в смазанную маслом жаропрочную форму, присыпьте сверху творожными крошками и выпекайте при 200° 25–30 мин. до зарумянивания.