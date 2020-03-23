Конкурентка Высоцкой: Гузеева поделилась рецептом фирменной лимонной соли

В жизнь ведущей программы «Давай поженимся», недавно разрыдавшейся из-за агрессивного поведения невесты-колдуньи, которая вместо того, чтобы искать жениха, стала проклинать Ларису Гузееву, наконец пришла радость.

К актрисе приехал в гости родной брат, и для него Лариса Андреевна принялась готовить свои любимые блюда.

На глазах у поклонников (Гузеева поделилась с ними своими буднями в соцсети) она испекла пампушки с чесноком, сделала наваристый борщ, плов, рыбный пирог, а затем принялась за тыквенный суп-пюре.

– Я пассерую лук с корейской морковкой. Тыкву я замораживаю осенью, разделываю на куски, чищу, а потом добавляю в супы. Потом я это блендером все взобью, добавлю укроп. Можно добавить немного сливок, но поскольку я на диете, мне это не желательно.

По словам Гузееевой, натуральные продукты не только полезны для фигуры, но и отлично стимулируют иммунитет. А горячие супчики в разгар эпидемии коронавируса – вообще незаменимая вещь!

Фото: Instagram

В свой фирменный гороховый суп, например, Гузеева добавляет пассерованные в томатной пасте маринованные огурцы – суп получается пикантным и ароматным даже без добавления копченостей.

Но своим главным кулинарным секретом телеведущая называет особую лимонную соль, которую постоянно использует в качестве приправы вот уже более 20 лет. Для ее приготовления нужно обрезать лимонную цедру, а затем растереть ее с солью в ступке в пасту.

– Соль уникальная. Когда дети были маленькими, я могла им скормить все, что мне было нужно, – вспоминает Лариса. – Эта соль такая свежая и такая ароматная, поэтому уходило все за милую душу даже то, что они терпеть не могли.

Лимонная соль от Гузеевой моментально пришлась по вкусу тысячам домохозяек страны. Она не только придает блюдам неповторимый аромат, но и повышает иммунитет! Попробуем?