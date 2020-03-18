Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу

По поводу гречки все уже пошутили, судя по пустым полкам у хозяек солидный стратегический запас, а президент велел не выбрасывать скупленное, когда гастрономическая паника спадет. Поэтому наши прекрасные дружественные шеф-повара подготовили для вас 4 бомбических рецепта с гречкой, которые можно взять на заметку, когда надоест ее есть просто так.

Зеленая гречка с белыми грибами и травами от шеф-повара ресторана Food Embassy Андрея Макаева

Ингредиенты:

Гречка зеленая – 150 г

Грибы белые – 70 г

Петрушка – мал.пучок

Масло сливочное – 20 г

Масло оливковое – 10 мл

Вода питьевая – 50 мл

Тимьян – пучок

Масло чесночное – 5 мл

Лук репчатый – 0,5 шт.

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Способ приготовления:

Отварить гречку.

Нарезать грибы на дольки и обжарить на оливковом масле.

Добавить тимьян, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду и томить 3 минуты.

Выложить на тарелку и сбрызнуть чесночным маслом.

Салат с черемшой и гречкой от Александра Семенова, шеф-повара ресторана Maer

Ингредиенты:

Гречка – 200 г

Огурец – 50 г

Огурец соленый – 50 г

Помидор – 50 г

Черемша – 50 г

Красный лук – 25 г

Чеснок – 2 зубчика

Укроп – 1 веточка

Подсолнечное ароматное масло – 25 г

Соль – щепотка

Перец – щепотка

Способ приготовления:

Отварить гречку до готовности, но не разваривать.

Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу – произвольной формой. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп.

Смешать все порезанные овощи с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.

Грибной суп с гречкой от шеф-повара ресторанов «Джонджоли» Русико Шаматава

Ингредиенты:

Грибы белые – 200 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Овощной бульон – 1 л

Растительное масло – 2 ст.л.

Перец – щепотка

Соль – щепотка

Гречка - 50 г

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

Нашинковать лук, порезать морковь и картофель на мелкие кубики.

Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить.

Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.

Отварить гречку. Укроп мелко порезать.

Вылить суп в тарелку, добавить гречку, а сверху посыпать укропом.

Гречка в вешенками и кокосовыми сливками от шеф-повара ресторанов Meatless Андрея Заварницина

Ингредиенты на 4 порции:

Гречка - 1 стакан

Вода - 1,5 стакана

Вешенки - 300 г

Лук репчатый - 1 головка

Сливки кокосовые - 200 г

Соль , перец - по вкусу

Тимьян - веточка

Растительное масло - 10 г

Способ приготовления: