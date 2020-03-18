Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу

По поводу гречки все уже пошутили, судя по пустым полкам у хозяек солидный стратегический запас, а президент велел не выбрасывать скупленное, когда гастрономическая паника спадет. Поэтому наши прекрасные дружественные шеф-повара подготовили для вас 4 бомбических рецепта с гречкой, которые можно взять на заметку, когда надоест ее есть просто так.
Зеленая гречка с белыми грибами и травами от шеф-повара ресторана Food Embassy Андрея Макаева
Ингредиенты:
- Гречка зеленая – 150 г
- Грибы белые – 70 г
- Петрушка – мал.пучок
- Масло сливочное – 20 г
- Масло оливковое – 10 мл
- Вода питьевая – 50 мл
- Тимьян – пучок
- Масло чесночное – 5 мл
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Соль – щепотка
- Перец – щепотка
Способ приготовления:
- Отварить гречку.
- Нарезать грибы на дольки и обжарить на оливковом масле.
- Добавить тимьян, гречку, соль, перец, сливочное масло, воду и томить 3 минуты.
- Выложить на тарелку и сбрызнуть чесночным маслом.
Салат с черемшой и гречкой от Александра Семенова, шеф-повара ресторана Maer
Ингредиенты:
- Гречка – 200 г
- Огурец – 50 г
- Огурец соленый – 50 г
- Помидор – 50 г
- Черемша – 50 г
- Красный лук – 25 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Укроп – 1 веточка
- Подсолнечное ароматное масло – 25 г
- Соль – щепотка
- Перец – щепотка
Способ приготовления:
- Отварить гречку до готовности, но не разваривать.
- Нарезать огурцы и помидоры кубиком, черемшу – произвольной формой. Мелко нарезать красный лук, чеснок и укроп.
- Смешать все порезанные овощи с гречкой. Посолить, поперчить и заправить ароматным маслом.
Грибной суп с гречкой от шеф-повара ресторанов «Джонджоли» Русико Шаматава
Ингредиенты:
- Грибы белые – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Овощной бульон – 1 л
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Перец – щепотка
- Соль – щепотка
- Гречка - 50 г
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
- Нашинковать лук, порезать морковь и картофель на мелкие кубики.
- Разогреть на сковороде растительное масло, выложить лук, обжарить до золотистого цвета, затем добавить морковь и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
- Налить в кастрюлю овощной бульон, довести до кипения, добавить картофель и варить семь минут, постоянно снимая пенку. Посолить и поперчить.
- Добавить порезанные кубиком белые грибы, обжаренный лук и морковь и варить пятнадцать минут.
- Отварить гречку. Укроп мелко порезать.
- Вылить суп в тарелку, добавить гречку, а сверху посыпать укропом.
Гречка в вешенками и кокосовыми сливками от шеф-повара ресторанов Meatless Андрея Заварницина
Ингредиенты на 4 порции:
- Гречка - 1 стакан
- Вода - 1,5 стакана
- Вешенки - 300 г
- Лук репчатый - 1 головка
- Сливки кокосовые - 200 г
- Соль , перец - по вкусу
- Тимьян - веточка
- Растительное масло - 10 г
Способ приготовления:
- Гречку залить водой в глубокой миске, убрать руками все бракованные зерна (они всплывают). Хорошо промыть. Пересыпать в кастрюлю, залить водой, варить на среднем огне 15 мин после закипания.
- Лук почистить, порезать тонкими полукольцами.
- Вешенки промыть, отрезать прикорневую ножку. Шляпки порезать произвольно.
- В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистого тона, добавить вешенки, обжарить.
- Добавить кокосовые сливки, потомить.
- После добавить готовую гречку, посолить, поперчить, хорошо перемешать, потомить 2-3 минуты.
- Подавать с веточкой тимьяна