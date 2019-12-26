Праздничный стол для родных: три рецепта от шеф-поваров

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Куриный рулет

Ингредиенты:

тушка курицы — 1,5–2 кг

киви — 1 шт.

соль, перец, специи для шашлыка

чеснок

майонез (по вкусу)

шпагат или толстая нить

рукав для запекания

Антон Пестов, шеф-повар бара «Ленинград»:

— Мясо осторожно отделяем от костей, оставив при этом кожу. Для маринада смешиваем сок свежего киви, соль, перец, специи для шашлыка, чеснок и немного майонеза. В этой смеси держим курицу около 15 минут.

Потом сворачиваем тушку в виде рулета, обвязываем шпагатом или толстыми нитками, кладем в рукав для запекания и запекаем в духовке два часа при температуре 130 °С. Рулет получится очень нежным и сочным.

Слабосоленый муксун

Дмитрий Бабанов, шеф-повар ресторана «Дворянское гнездо»:

— Разделываем рыбу на филе и натираем кусочки солью и сахаром: на 1 килограмм рыбы — 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка сахара. Присыпаем черным перцем, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 12 часов.

Рыба приобретает очень оригинальный вкус. Вообще этот способ засола универсален, точно так же можно приготовить и любую другую свежую рыбу.

Если вы хотите засолить тушку целиком, оставьте голову, достаньте жабры, выпотрошите брюшко, сделайте надрез вдоль хребта, натрите солью снаружи и изнутри и выдержите в холодильнике 24 часа.

Сельдь в шубе

Виталий Истомин, шеф-повар ресторанов «Техникум» и «Сахалин», автор книги «Нескучная еда»:

— Меня часто спрашивают, как я планирую отмечать Новый год и какое центральное блюдо будет на столе. Вы знаете, главный праздник я планирую провести на работе среди коллег. А потом, когда отойду от бессонной ночи, вернусь домой к любимой.

Я бы хотел увидеть на столе что-то традиционное — оливье, селедочку под шубой. И то, и другое я просто обожаю. Мои доброжелатели часто намекают, что я люблю простую, понятную и порой даже «в лоб» еду. Вынужден это подтвердить: нет ни капли лжи в этих словах.

Ингредиенты

сельдь — 3 шт.

картофель — 6 шт.

свекла — 3 шт.

морковь — 3 шт.

яйцо — 7 шт.

репчатый лук —1/2шт.

домашний майонез — 200 мл

Свеклу, картофель и морковь предварительно запеките в духовке, остудите и натрите на терке.

Филе сельди нарежьте небольшими кубиками. Яйца отварите, разделите на белок и желток, белки натрите на терке. Зеленый лук мелко нарубите.

Последовательно положите слой тертого картофеля, слегка примните ложкой и смажьте майонезом. Положите сверху селедку, затем морковь, белок и свеклу, промазывая каждый слой майонезом.

Сверху салат смажьте майонезом, посыпьте тертым желтком. Сделайте «чешую» из остатков моркови.