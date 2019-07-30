Рецепт дня: Диетический салат "Мимоза"

Любимый многими салат «Мимоза» может получиться и вполне диетическим – если приготовить его по этому рецепту

Ингредиенты:

форель – 1 шт.

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 4 шт.

зеленое яблоко – 1 шт.

салат айсберг – 100 г

яичные белки – 6 шт.

яичный желток – 1 шт.

обезжиренный йогурт – 200 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

1. Приготовьте рыбу на пару и разберите ее на мелкие кусочки.

2. Отварите картофель и яйца. Мелко порубите картошку и белки. Порежьте мелко лук.

Важно:

Чтобы лук не горчил и не испортил вкус салата, его нужно промыть в холодной воде, залить кипятком и оставить на десять минут.

3. Выложите слоями форель, лук, картофель, белки, листья салата. Сверху полейте йогуртом.

4. Натрите желток и украсьте салат.