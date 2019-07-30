Рецепт дня: Диетический салат "Мимоза"

Любимый многими салат «Мимоза» может получиться и вполне диетическим – если приготовить его по этому рецепту
Ингредиенты:
- форель – 1 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- картофель – 4 шт.
- зеленое яблоко – 1 шт.
- салат айсберг – 100 г
- яичные белки – 6 шт.
- яичный желток – 1 шт.
- обезжиренный йогурт – 200 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
1. Приготовьте рыбу на пару и разберите ее на мелкие кусочки.
2. Отварите картофель и яйца. Мелко порубите картошку и белки. Порежьте мелко лук.
Важно:
Чтобы лук не горчил и не испортил вкус салата, его нужно промыть в холодной воде, залить кипятком и оставить на десять минут.
3. Выложите слоями форель, лук, картофель, белки, листья салата. Сверху полейте йогуртом.
4. Натрите желток и украсьте салат.