Рецепт дня: Окорока для пикника

Знаете, какое блюдо как нельзя кстати подходит летним пикничкам? Разумеется, домашняя буженина, что тут обсуждать?

Аккуратные серо-розовые ломтики с румяной загорелой перечной корочкой, попадающимися тут и там полупрозрачными, истомленными зубчиками чеснока и деликатным ароматом сушеного тимьяна. Взять такой ломтик – да на кусочек свежайшего белого хлеба или воздушной, дырчатой чиабатты. Ну и игристое искристое в запотевшем бокале – раз уж у нас тут такой праздник организовался.

Примерно два часа потребуется нам, чтобы приготовить восхитительный запеченный окорок.

Ингредиенты:

задний свиной окорок или лопатка с жирком весом около 2 кг

1 небольшая головка чеснока

2 ст. л. оливкового масла

сушеный тимьян, соль, черный перец (по вкусу)

Вымытое, обсушенное мясо первым делом нужно нашпиговать. Сначала следует подготовить чеснок: разделить головку на зубчики, почистить и разрезать каждый на половинки или четвертинки – зависит от ваших предпочтений.

Дальше тонким острым ножом сделайте надрезы по всему куску на разной глубине и втолкните в них по кусочку чеснока.

Соедините в пиалочке соль, свежемолотый черный перец и сушеный тимьян, перемешайте смесь.

Налейте на ладони оливкового масла и смажьте мясо. Высыпьте сверху подготовленную пряную смесь и, массируя, вотрите в окорок.

Поместите кусок в рукав для запекания или заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа. И все, забудьте о нем, наслаждайтесь фильмом. Аккурат под финальные титры разверните фольгу или разрежьте рукав и поместите мясо под верхний гриль еще на 5–10 минуточек, чтобы оно загорело и приобрело чудесную румяную корочку.

Это мясо прекрасно и универсально донельзя – горячее, холодная закуска, основа восхитительных сэндвичей или бутербродов, ну и конечно, как планировалось вначале – изюминка летнего июльского пикничка. Приятного вам!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Окорочка для пикничка».