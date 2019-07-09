Рецепт дня: Осенний антидепрессант – вишневое варенье

Ягодный сезон в разгаре, а значит, логично делать что? Нет, включать ягоды в рацион, наслаждаться спелой малиной, вишней, созревающими смородиной и крыжовником – очевидно и слишком на поверхности. Тот, кто копает глубже, смотрит дальше и просчитывает на два хода вперед, ответил правильно: время варить варенье.

Я знаю, что часто лень и не особо хочется возиться, но все равно буду агитировать за то, чтоб вы непременно сварили хотя бы пару баночек. А чтобы замотивировать себя, представьте, как вы ненастным осенним днем, когда дождь, рыдая, заливает слезами стекла, откроете баночку с ароматными, душистыми, спелыми, сладкими ягодками, отправите ложку в рот, закроете глаза и мысленно вернетесь в жаркое лето, в те моменты, в которых вам было хорошо и в которые хочется вернуться. Есть ведь уже у вас такие? Если нет, айда создавать! Ну, и варить варенье.

Давайте вишневое, а? Оно чудесное! Изумительный винно-рубиновый густой тягучий сироп, а в нем ароматные сладкие целенькие ягодки. А для того, чтоб сотворить это чудо, нужно всего лишь два ингредиента: вишни и сахар. Магия, правда?

Ингредиенты:

2,5 кг вишни

2 кг сахара

Строго говоря, пропорции вишневого варенья 1:1, но наше варенье будет без косточек, так что, когда вы их вынете, можете перепроверить: у вас получится ровно 2 кг чистых ягод.

Выложите ягоды в эмалированный или медный таз, засыпьте сахарным песком и оставьте часов на 8–12. За это время вишня пустит сок, а сахар от такого соседства начнет таять и потихоньку растворяться, как влюбленная барышня в объекте своей страсти. Не мешайте им и не мешайте их.

Когда большая часть сахара разойдется, поставьте посудину на тихий огонь, доведите до медленного ленивого закипания. Хотите, чтобы ягодки в варенье оставались целыми – не лезьте туда ложкой, максимум легонько, деликатно, бережно понаклоняйте таз из стороны в сторону. Поварите закипевшие ягодки на среднем огне пять минут, снимите пенку, выключите огонь и оставьте будущее волшебство остывать. Вишенки за это время отдадут еще больше сока, станут плотнее, а цвет сиропа – ярче и насыщеннее.

Спустя 10–12 часов повторите процедуру в точности, а потом через такой же интервал – еще раз. Разлейте кипящее варенье по предварительно простерилизованным баночкам, укупорьте крышками, переверните вверх тормашками, укутайте одеяльцем, аки младенца.

Постарайтесь убрать манящие соблазнительные баночки с глаз и от греха подальше, мы же с вами их до дождливой осени, как самый лучший, самый натуральный и естественный антидепрессант, оставить собирались, помните?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2019.