Рецепт дня: Ракушки "Море внутри"

Нашла один рецепт – не могу не поделиться. Знаете, так бывает – читаешь ингредиенты и думаешь: ну-у-у не-е-е-ет, дудки! ерунда какая, фигня выйдет! Приходишь в себя, когда уже взвешиваешь муку и взбиваешь белки с сахаром. Удача (вы помните Анну Герман) – награда за смелость.

В моем случае, а теперь и в вашем наградой за смелость будут чудные печеньки-ракушки, которые я про себя назвала «Море внутри» – киноманы уже наверняка считали отсылку к одноименной драме Алехандро Аменабара. Кто не видел – рекомендую, посмотрите. Фильм не легкий, но красивый, глубокий, неторопливый, цепляющий и берущий за душу. И основан он на реальных событиях, что придает истории еще больший надрыв и драматизм. В общем, смотрите или пересматривайте, а я давайте вам уже про ракушки расскажу, и вы поймете, почему это название как нельзя больше им подходит.

Сначала — ингредиенты, и они до смешного просты:

210 г муки

100 г сливочного масла

2 ст. л. (70 г) сметаны

2 яйца

3–4 ст. л. сахарной пудры

100 г сахара

соль на кончике ножа

сахарная пудра для подачи

Впрочем, элементарен не только набор продуктов, но и алгоритм приготовления.

Отделите белки от желтков, уберите белки в холодильник, желтки взбейте вилкой с двумя ложками сметаны любой жирности, щепоткой соли и сахарной пудрой.

Порубите с мукой холодное сливочное масло, влейте сметанно-яичную смесь, замесите тесто. Оно будет тактильно очень приятным, мягким и податливым. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите его в холодильник минут на 25–30.

Взбейте белки с сахаром и щепоткой соли в очень крепкую гладкую массу. Проверка на нужную консистенцию проста: переверните миску с белками – содержимое должно остаться внутри.

Раскатайте отдохнувшее тесто в пласт толщиной около 3–4 мм, вырежьте стаканом или чашкой кружочки.

Выложите на каждый немного взбитого белка, защипните края пальцами, продублируйте зубчиками вилки. Последнее действие придаст печенькам еще большее внешнее сходство с ракушками.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите туда печеньки, выложенные на застеленный пергаментом противень. И не уходите, вам нужно это видеть. Если есть в доме малыши – непременно зовите, они, гарантирую, будут в восторге. Минут через десять после посадки в духовку створки ракушек раскроются, демонстрируя то ли белые жемчужины внутри, то ли пенную шапку волн. Завораживающе красиво! И не паникуйте, не думайте, что защипывали и запечатывали вилкой краешки напрасно и все пошло насмарку. Дайте печенькам зарумяниться до легкого золотистого цвета, выключайте духовку и вынимайте «море» наружу. Фокус: створки ракушек наглухо захлопнулись, будто и не раскрывались вовсе. А белок внутри почти растаял, оставив на створках изнутри рисунок отхлынувших волн и приятную деликатную сладость.

Выложите ракушки на блюдо, припорошите вуалью сахарной пудры. Чашечка крепко заваренного чая или кофе или стакан холодного молока, рассыпающееся, тающее во рту нежнейшее тесто и хороший фильм – what else? – вскину я, как Джордж Клуни, брови.

Наслаждайтесь!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019 под заголовком «Ракушки из "моря" должны быть внутри».