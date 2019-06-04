Рецепт дня: Севиче

Севиче получило распространение во многих кухнях латиноамериканских стран, хотя рецепты могут разниться.
Например, в Колумбии при его приготовлении используется томатная паста или кетчуп. В Перу севиче подают с бататом, поджаренной кукурузой или маниоком. В Эквадоре в качестве гарнира к нему предлагают рис, чипсы из бананов или попкорн.
Маринад от севиче можно также подавать отдельно, его называют «молоко тигра», и считается, что эта смесь имеет свойства афродизиака.
Ингредиенты
- палтус (океанский, сырой) – 200 г
- треска (океанская, сырая) – 200 г
- лаймы – 2 шт.
- острый перец – 1 стручок
- большая луковица – 1 шт.
- кинза – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- оливковое масло – 500 г
- соус табаско – по вкусу
- соль – по вкусу
1. Рыбу нарежьте в две отдельные миски (в одну – палтус, в другую – треску), кубиками примерно по 1 см.
2. Залейте рыбу соком из двух лаймов и оставьте мариноваться.
3. В это время очень мелко нарубите зелень. В одну миску с рыбой положите петрушку, а в другую – кинзу.
4. В каждую миску добавьте немного соуса табаско (тем, кто не очень любит остроту, можно использовать табаско зеленый).
5. Мелко нарежьте лук и острый перец, смешайте их с оливковым маслом. Затем добавьте все это в рыбу. Соедините в одном сотейнике, посолите и подавайте на стол!