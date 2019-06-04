Рецепт дня: Севиче

Севиче получило распространение во многих кухнях латиноамериканских стран, хотя рецепты могут разниться.

Например, в Колумбии при его приготовлении используется томатная паста или кетчуп. В Перу севиче подают с бататом, поджаренной кукурузой или маниоком. В Эквадоре в качестве гарнира к нему предлагают рис, чипсы из бананов или попкорн.

Маринад от севиче можно также подавать отдельно, его называют «молоко тигра», и считается, что эта смесь имеет свойства афродизиака.

Ингредиенты

палтус (океанский, сырой) – 200 г

треска (океанская, сырая) – 200 г

лаймы – 2 шт.

острый перец – 1 стручок

большая луковица – 1 шт.

кинза – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

оливковое масло – 500 г

соус табаско – по вкусу

соль – по вкусу

1. Рыбу нарежьте в две отдельные миски (в одну – палтус, в другую – треску), кубиками примерно по 1 см.

2. Залейте рыбу соком из двух лаймов и оставьте мариноваться.

3. В это время очень мелко нарубите зелень. В одну миску с рыбой положите петрушку, а в другую – кинзу.

4. В каждую миску добавьте немного соуса табаско (тем, кто не очень любит остроту, можно использовать табаско зеленый).

5. Мелко нарежьте лук и острый перец, смешайте их с оливковым маслом. Затем добавьте все это в рыбу. Соедините в одном сотейнике, посолите и подавайте на стол!