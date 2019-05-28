Рецепт дня: Отбивные из индейки с пикантной подливой

Нежнейшие индюшачьи отбивные с яркой подливой из грецких орехов и сыра – диетическое и легкое блюдо, о котором можно только мечтать. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

4 отбивные

1/3 стакана грецких орехов

2 ст. л. сливочного масла

1/2 луковицы

2 зубчика чеснока

щепотка молотой корицы

щепотка кайенского перца

щепотка гвоздики

2 ч. л. муки

1/2 ч. л. соли

1 стакан бульона

1/2 ч. л. лимонного сока

2 ст. л. тертого сыра

1/2 пучка зелени

1 ст. л. растительного масла

При помощи кофемолки измельчите орехи в порошок.

Лук очистите, мелко нарежьте и обжаривайте на сливочном масле до мягкости.

Добавьте измельченный чеснок, гвоздику, корицу, острый перец и щепотку соли. Перемешайте и готовьте еще 30 секунд.

Добавьте муку и влейте бульон. Тушите около 3 мин., пока соус не начнет густеть.

Добавьте орехи, готовьте минуту и снимите с огня. Добавьте лимонный сок, измельченную зелень и тертый на мелкой терке сыр.

Отбивные посолите и поперчите. На разогретом растительном масле обжаривайте птицу по две минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом.