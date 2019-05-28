Рецепт дня: Отбивные из индейки с пикантной подливой

Нежнейшие индюшачьи отбивные с яркой подливой из грецких орехов и сыра – диетическое и легкое блюдо, о котором можно только мечтать. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
- 4 отбивные
- 1/3 стакана грецких орехов
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1/2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- щепотка молотой корицы
- щепотка кайенского перца
- щепотка гвоздики
- 2 ч. л. муки
- 1/2 ч. л. соли
- 1 стакан бульона
- 1/2 ч. л. лимонного сока
- 2 ст. л. тертого сыра
- 1/2 пучка зелени
- 1 ст. л. растительного масла
При помощи кофемолки измельчите орехи в порошок.
Лук очистите, мелко нарежьте и обжаривайте на сливочном масле до мягкости.
Добавьте измельченный чеснок, гвоздику, корицу, острый перец и щепотку соли. Перемешайте и готовьте еще 30 секунд.
Добавьте муку и влейте бульон. Тушите около 3 мин., пока соус не начнет густеть.
Добавьте орехи, готовьте минуту и снимите с огня. Добавьте лимонный сок, измельченную зелень и тертый на мелкой терке сыр.
Отбивные посолите и поперчите. На разогретом растительном масле обжаривайте птицу по две минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом.