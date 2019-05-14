Рецепт дня: Овощной суп с макаронами и фаршем

Овощной суп с макаронами и фаршем — оптимальное сочетание полезных и сытных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 300 г смешанного мясного фарша
- 1 морковь
- 2 картофелины
- 1 банка красной фасоли
- 1 луковица
- 100 г вермишели
- 1 ст. л. томатной пасты
- растительное масло
- соль (по вкусу)
- зелень для подачи
Нарежьте кубиками морковь.
Нашинкуйте мелко лук.
Возьмите большую кастрюлю, в которой можно тушить. Налейте немного масла в кастрюлю, положите морковь и, помешивая, тушите.
Добавьте мелко нашинкованный лук и все перемешайте. Минут через пять фасоль из банки вылейте в кастрюлю вместе с соком.
Добавьте столовую ложку томатной пасты. Перемешайте все и тушите минут пять.
Картофель нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в кастрюлю. Перемешайте все и тушите еще минут десять. Потом залейте водой, добавьте фарш, разделенный на мелкие кусочки, и варите еще 10 мин.
Всыпьте вермишель, доведите до кипения и уберите с огня. Посолите по вкусу. Нарежьте зелень и перед подачей добавьте в тарелки.