Рецепт дня: Овощной суп с макаронами и фаршем

Овощной суп с макаронами и фаршем — оптимальное сочетание полезных и сытных ингредиентов.

Ингредиенты:

300 г смешанного мясного фарша

1 морковь

2 картофелины

1 банка красной фасоли

1 луковица

100 г вермишели

1 ст. л. томатной пасты

растительное масло

соль (по вкусу)

зелень для подачи

Нарежьте кубиками морковь.

Нашинкуйте мелко лук.

Возьмите большую кастрюлю, в которой можно тушить. Налейте немного масла в кастрюлю, положите морковь и, помешивая, тушите.

Добавьте мелко нашинкованный лук и все перемешайте. Минут через пять фасоль из банки вылейте в кастрюлю вместе с соком.

Добавьте столовую ложку томатной пасты. Перемешайте все и тушите минут пять.

Картофель нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в кастрюлю. Перемешайте все и тушите еще минут десять. Потом залейте водой, добавьте фарш, разделенный на мелкие кусочки, и варите еще 10 мин.

Всыпьте вермишель, доведите до кипения и уберите с огня. Посолите по вкусу. Нарежьте зелень и перед подачей добавьте в тарелки.