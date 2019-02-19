Рецепт дня: Куриная запеканка

Куриное филе и сочные зеленые яблоки – идеальное сочетание для тех, кто отдает предпочтение классике. Эта запеканка просто не может не понравиться, ведь она получается невероятно легкой и вкусной. Обязательно попробуйте!
Что понадобится:
- 600 г куриного филе
- 100 г сыра
- 1 луковица
- 2 яблока
- 3 ст. л. сметаны
- соль (по вкусу)
- растительное масло для смазывания
Куриное филе промойте и избавьте от пленок. Пропустите через мясорубку вместе с луковицей. Посолите фарш и тщательно вымесите.
Яблоки очистите и натрите на крупной терке. На той же терке натрите сыр.
Форму для выпекания смажьте растительным маслом и выложите фарш.
Разровняйте лопаткой и выложите сверху яблоки. Посыпьте сыром и смажьте поверхность сметаной.
Выпекайте 30–40 минут при 180 градусах.