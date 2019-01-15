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Рецепт дня: Салат с горбушей и плавленым сырком

Рецепты
«Вкуснятина» №16-2018

// фото: Shutterstock
// фото: Shutterstock

Новогодние праздники продолжаются как минимум до середины января, поэтому рецепт простенького салата для импровизированного застолья не помешает. Салат довольно сытный и очень нежный на вкус.

Ингредиенты:

  • 1 банка горбуши в собственном соку
  • 1–2 картофелины
  • 2 яйца
  • 100 г плавленого сырка
  • 1 зубчик чеснока
  • черный перец (по вкусу)
  • майонез (по вкусу)

Яйца и картофель отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке, оставив желтки для украшения. 

Горбушу разомните вилкой. 

Плавленый сырок также натрите на средней терке. Чтобы натирать было легче, перед началом процесса положите сырок в морозильную камеру на десять минут. 

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. 

Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом. 

Выложите в салатник, сверху посыпьте натертыми на мелкой терке желтками и украсьте по своему усмотрению. 

Кстати, этот салат по консистенции довольно густой и его можно легко выложить в форме, например, звезды или снежинки. 

Вместо майонеза можно заправить салат сметанным соусом: 60 г сметаны смешайте с 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока и 2 ч. л. оливкового масла.

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// фото: Shutterstock

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