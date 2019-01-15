Рецепт дня: Салат с горбушей и плавленым сырком

Новогодние праздники продолжаются как минимум до середины января, поэтому рецепт простенького салата для импровизированного застолья не помешает. Салат довольно сытный и очень нежный на вкус.

Ингредиенты:

1 банка горбуши в собственном соку

1–2 картофелины

2 яйца

100 г плавленого сырка

1 зубчик чеснока

черный перец (по вкусу)

майонез (по вкусу)

Яйца и картофель отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке, оставив желтки для украшения.

Горбушу разомните вилкой.

Плавленый сырок также натрите на средней терке. Чтобы натирать было легче, перед началом процесса положите сырок в морозильную камеру на десять минут.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.

Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом.

Выложите в салатник, сверху посыпьте натертыми на мелкой терке желтками и украсьте по своему усмотрению.

Кстати, этот салат по консистенции довольно густой и его можно легко выложить в форме, например, звезды или снежинки.

Вместо майонеза можно заправить салат сметанным соусом: 60 г сметаны смешайте с 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока и 2 ч. л. оливкового масла.