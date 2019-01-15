Рецепт дня: Салат с горбушей и плавленым сырком

Новогодние праздники продолжаются как минимум до середины января, поэтому рецепт простенького салата для импровизированного застолья не помешает. Салат довольно сытный и очень нежный на вкус.
Ингредиенты:
- 1 банка горбуши в собственном соку
- 1–2 картофелины
- 2 яйца
- 100 г плавленого сырка
- 1 зубчик чеснока
- черный перец (по вкусу)
- майонез (по вкусу)
Яйца и картофель отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке, оставив желтки для украшения.
Горбушу разомните вилкой.
Плавленый сырок также натрите на средней терке. Чтобы натирать было легче, перед началом процесса положите сырок в морозильную камеру на десять минут.
Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
Все ингредиенты перемешайте и заправьте майонезом.
Выложите в салатник, сверху посыпьте натертыми на мелкой терке желтками и украсьте по своему усмотрению.
Кстати, этот салат по консистенции довольно густой и его можно легко выложить в форме, например, звезды или снежинки.
Вместо майонеза можно заправить салат сметанным соусом: 60 г сметаны смешайте с 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока и 2 ч. л. оливкового масла.