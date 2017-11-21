Рецепт дня: Драники из тыквы и цукини

Sobesednik.ru предлагает приготовить вкусные, сочные, с хрустящей зажаристой корочкой драники из тыквы и цукини.
Что понадобится:
- 300 г тыквы
- 300 г цукини
- 2 яйца
- 2 ст. л. муки
- несколько веточек укропа
- 1 зубчик чеснока
- растительное масло
- для жарки
- соль, черный перец (по вкусу)
Как готовить:
Очистите тыкву от семян и кожуры, почистите цукини. Натрите кабачок и тыкву на средней терке, откиньте на дуршлаг, дайте стечь соку, затем хорошенько отожмите руками.
Добавьте к натертым овощам яйца, соль, перец, измельченный зубчик чеснока, перемешайте. Всыпьте муку и перемешайте снова.
Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом, выкладывайте и обжаривайте оладушки с обеих сторон до румяной корочки. Чтобы мякоть драников наверняка не осталась сырой, а корочка была еще более зажаристой и хрустящей, отправьте обжаренные оладьи на 10 мин. в духовку, разогретую до 180о.
СОВЕТ: Хорошо подать к таким драникам соус из сметаны с укропом. Для этого соедините густую сметану с мелко нарубленным укропом, подсолите, перемешайте. Соус готов.