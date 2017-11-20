Рецепт дня: Курица со стручковой фасолью

Врач-диетолог Вадим Крылов поделился с Sobesednik.ru рецептом блюда из курятины, от которого не пострадает фигура.
Что понадобится:
- куриное филе – 500 г
- стручковая фасоль (замороженная) – 200 г
- морковь – 150 г
- лук-порей – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- соевый соус – 1 ст. л.
- сок 1/4 лимона
- соль, сушеные травы и перец – по вкусу
- имбирь молотый – 1/2 ч. л.
Как готовить:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и добавить сок лимона, соевый соус, посолить, поперчить, приправить травами, добавить молотый имбирь, выдавленный чеснок. Перемешать и оставить мариноваться.
2. Морковь нарезать соломкой, лук-порей – кольцами. Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой 5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут.
3. Добавить на сковороду лук и морковь, тушить, постоянно помешивая, около 10 минут, пока морковь не станет мягкой.