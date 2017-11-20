Рецепт дня: Курица со стручковой фасолью

Врач-диетолог Вадим Крылов поделился с Sobesednik.ru рецептом блюда из курятины, от которого не пострадает фигура.

Вадим Крылов // Фото: из личного архива

Что понадобится:

- куриное филе – 500 г

- стручковая фасоль (замороженная) – 200 г

- морковь – 150 г

- лук-порей – 100 г

- чеснок – 1 зубчик

- соевый соус – 1 ст. л.

- сок 1/4 лимона

- соль, сушеные травы и перец – по вкусу

- имбирь молотый – 1/2 ч. л.

Как готовить:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и добавить сок лимона, соевый соус, посолить, поперчить, приправить травами, добавить молотый имбирь, выдавленный чеснок. Перемешать и оставить мариноваться.

2. Морковь нарезать соломкой, лук-порей – кольцами. Замаринованное филе выложить на раскаленную сковороду и тушить под крышкой 5 минут, затем добавить к курице стручковую фасоль, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут.

3. Добавить на сковороду лук и морковь, тушить, постоянно помешивая, около 10 минут, пока морковь не станет мягкой.