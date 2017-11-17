Рецепт дня: Кекс "Столичный" по ГОСТу

Готовить в соответствии с ГОСТом можно и дома. Например, вполне обычный кекс можно сделать не хуже, чем на хлебзаводе.

Что понадобится:

- 250 г пшеничной муки

- 170 г сливочного масла

- 170 г сахара,

- 3 яйца

- 100–150 г темного изюма

- 1 ч. л. ванильного сахара

- пол чайной ложки разрыхлителя

- щепотка соли

Как готовить:

Смешайте в миске масло с сахаром и солью, хорошенько взбейте. Не переставая помешивать, добавьте яйца по одному. Когда масса станет однородной, медленно всыпьте смешанную с разрыхлителем и ванильным сахаром муку. В отдельной миске на 10–20 минут залейте теплой водой изюм, после чего слейте воду и обсушите его на салфетке. Вмешайте изюм в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите в нее тесто, проведите ложкой по центру вдоль, чтобы сделать бороздку, и выпекайте 1 час 20 минут при температуре 1700. Проверяйте готовность деревянной зубочисткой. Если потребуется, выпекайте чуть дольше.