Рецепт дня: Грибная икра с баклажанами

Sobesednik.ru предлагает рецепт вкуснейшей икры, сочетающей в себе грибы и баклажаны.

Нежная мякоть баклажанов, яркий грибной дух, пикантность чеснока и аромат свежих травок – икра получается невероятно вкусной и душистой. Положите щедрую ложку этой вкуснятины на ломоть свежего хлеба, и будет вам блаженство и полное счастье.

Что понадобится:

- 0,5 кг свежих или замороженных лесных грибов

- 0,5 кг баклажанов

- 1 луковица

- 2–3 зубчика чеснока

- полпучка петрушки

- 5 ст. л. растительного масла

- соль, перец, лимонный сок (по вкусу)

Как готовить:

1. Если грибы у вас замороженные, дайте им оттаять, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Свежие грибы как следует вымойте, очистите, нарежьте кусочками.

3. Выложите грибы в сковороду, залейте стаканом воды, потомите, пока не выпарится вся жидкость. Добавьте пару столовых ложек растительного масла и подрумяньте.

4. Переложите грибы в тарелку, в сковороду влейте еще пару ложек масла, добавьте мелко нарезанный лук, а также очищенные и порезанные кубиками баклажаны.

5. Обжарьте до золотистости на среднем огне, затем уменьшите температуру и томите под крышкой на среднем огне 10 мин. Чеснок очистите, раздавите плоскостью ножа и мелко изрубите.

6. Соедините обжаренные грибы, баклажаны и лук, добавьте чеснок, выровняйте на соль.

7. Влейте несколько ложек кипятка, перемешайте и подержите на слабом огне еще 10–15 мин., помешивая, чтобы вкусы соединились между собой.

8. Выключите огонь, добавьте мелко порезанную петрушку, лимонный сок по вкусу. Перемешайте и дайте остыть.