Рецепт дня: Митболы, запеченные с сыром

Митболы – это американские тефтели, а в переводе попросту «мясные шары». Sobesednik.ru советует готовить их с сыром.

Что понадобится:

- 1 кг мясного фарша

- 3 зубчика чеснока

- 2 яйца

- пучок кинзы

- 200 г любого сыра

- соль, черный перец, паприка, тмин (по вкусу)

Как готовить:

В миске смешайте фарш, яйца, соль, кинзу, перец, паприку, тмин и измельченный чеснок. С помощью столовой ложки отделяйте одинаковые кусочки массы и скатывайте из них шарики. Дно формы для запекания выстелите пергаментной бумагой. На нее аккуратно положите все митболы, но не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга – 1–2 см. Сыр натрите на терке и равномерно посыпьте им блюдо. Выпекайте 25–30 мин. при температуре 2000.