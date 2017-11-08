Рецепт дня: Луковый суп с гренками от Анджелины Джоли

Sobesednik.ru предлагает приготовить любимый суп голливудской кинозвезды Анджелины Джоли.

42-летняя звезда фильмов «Мистер и миссис Смит», «Малефисента», посол доброй воли ООН и многодетная мама всегда вызывает у публики особый интерес. Самая высокооплачиваемая актриса Голливуда легко справляется с любой задачей, например ей ничего не стоит приготовить полезный, витаминный и легкий супчик.

Что понадобится:

картофель – 5 клубней

мясной бульон – 2 л

лук-порей – 4 стебля

сливочное масло – 1 ст. л.

мука – 1 ч. л.

пшеничный хлеб – 3 ломтика

сливки – 100 мл

яйца – 2 желтка

соль, перец черный – по вкусу

Как готовить:

Шаг 1. Лук и картофель почистить и нарезать кусочками.

Шаг 2. Лук и картофель варить до готовности в бульоне, затем вынуть овощи и измельчить в блендере. Полученное пюре вернуть в бульон.

Шаг 3. Муку поджарить на сливочном масле до золотистого цвета и добавить в суп. Посолить, поперчить.

Шаг 4. Взять 200 мл супа, охладить. Сливки взбить с яичными желтками и добавить в охлажденный суп. Тщательно перемешать и вылить в теплый суп.

Шаг 5. Делаем гренки для супа. Хлеб нарезаем ровными кубиками и подсушиваем в духовке.