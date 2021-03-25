Схема особой закваски

Необходимые элементы

Разумеется, эта схема бы не сработала, если бы не судья Олег Пестунов. У того перед глазами есть хороший пример, показывающий, как решать надо, а как не надо – судья Александр Кузема, который рассматривал дело о банкротстве «Деки» до него. Раньше Кузема был председателем банкротного судейского состава – можно сказать, элита среди судей Арбитражного суда Новгородской области. Но в 2020 году он принял «неверное» решение – удовлетворил заявление Сити Инвест Банка и включил его требование в реестр кредиторов «Деки».

Сразу после этого Александр Кузема сложил полномочия и был переведен из банкротного состава в самый низ судейской иерархии: теперь он рассматривает административные дела вроде взыскания штрафов в 5-10 тыс. рублей.

Конечно, Сити Инвест Банк, как любой здравомыслящий кредитор на его месте, протестовал, возражал и обжаловал неправосудные решения. Он дошел до Верховного суда РФ, рассчитывая, что на таком уровне связи Левицкого не сработают. Но, видимо, схема, разработанная адвокатом Резниченко, оказалась гораздо сложнее: в нее помимо судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры.

Неформальные связи Левицкого в налоговом органе (которые сложились и окрепли в период, когда он был одним из крупнейших налогоплательщиков региона и открывал любые двери в УФНС по Новгородской области) позволили ему устроить так, чтобы юристы налоговой инспекции, которые пришли в дело о банкротстве взыскивать долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и заявления адвоката Левицкого начисто игнорируя представленные документы о нарушениях самого бывшего владельца и директора «Деки», закрывая глаза на факты вывода средств с предприятия.

И это помогло: ведь особенность современной судебной практики состоит в том, что самые голословные обвинения в причинении ущерба бюджету из уст налоговой звучат для судей убедительнее, чем самые аргументированные возражения объекта этих обвинений. Вышестоящие суды здесь не исключение: им проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника.

К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда». И не любят отказывать налоговикам. Все это вместе гарантирует успех при обжаловании.

В итоге судья Пестунов отказал банку в удовлетворении ходатайства о взыскании с Левицкого убытков за сделки по выводу активов… признав его номиналом, а сам СИБ – КДЛом «Деки». И теперь рассматривает ходатайство дружественных Левицкому кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам самого банка. А тем временем аффилированное с Левицкому московское ООО «Иннова Финанс» скупило у мелких кредиторов права требования на 400 млн рублей за 20-30% от номинальной цены. И теперь конкурсный управляющий Максим Лагода готовит завод к продаже единым лотом – так, чтобы залоговые кредиторы не смогли оставить заложенное имущество за собой.