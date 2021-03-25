Схема особой закваски
Адвокат Андрей Резниченко по заказу Николая Левицкого мог разработать схему, которая наверняка будет широко востребована у всех недобросовестных должников.
Цель схемы - с некоторой помощью правоохранительных органов и суда сделать ответственным за банкротство крупного новгородского производителя кваса «Дека» его основных кредиторов. В свою очередь Николай Валентинович Левицкий (владелец и бывший гендир «Деки», который из-за вывода средств довел производство до банкротства) рассчитывает вернуть себе на торгах актив, при этом кредиторам достанется лишь 20%-25% вложенных средств.
Судебные акты, принятые судьей Арбитражного суда Новгородской области Олегом Пестуновым в деле о банкротстве АО «Дека», бывшего производителя кваса «Никола», предлагают отличный рецепт для будущих банкротов. Рецепт, который позволяет жуликам не просто «кинуть» своих кредиторов, но еще и попытаться сделать их ответственными за банкротство должника.
Владельцем «Деки» с 2013 года является московский бизнесмен Николай Левицкий, бывший партнер Геннадия Тимченко по нефтесервисному холдингу IG Seismic Services и бывший заместитель губернатора Коми Вячеслава Гайзера – того самого, которого обвинили в организации преступного сообщества и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу за коррупционные преступления. Акции новгородского завода, которые на тот момент находились в залоге у банков-кредиторов предприятия (Промсвязьбанка и Сити Инвест Банка (СИБ)), Левицкий приобрел у двух прежних собственников. В 2016 году Левицкий потерял долю в IGSS (структуры ФК «Открытие» забрали актив за долги), а к началу 2018-го стало ясно, что и «Дека» движется к банкротству. Именно тогда бенефициар новгородского завода привлек юристов к созданию схемы для ухода от ответственности перед кредиторами.
Автором мошеннической схемы по уходу Николая Левицкого от ответственности за банкротство «Деки» считают московского адвоката Андрей Резниченко. Господин Резниченко решил, что лучшая защита – это нападение, и, судя по всему, совместно с владельцем предприятия разработал план, как переложить ответственность за банкротство завода… на главного кредитора.
Необходимо отметить, что «Дека», одно из крупнейших предприятий отрасли, превратилась в банкрота не по воле рыночной конъюнктуры – это стало следствием вывода активов ее владельцем. Николай Левицкий начал тратить деньги «Деки» на сторонние нужды после того, как поток доходов (в том числе и неофициальных) от нефтесервисного бизнеса прекратился, что хронологически совпало с проблемами уголовного характера, возникшими в связи с «делом Гайзера». Началось все с того, что подконтрольные Левицкому компании-акционеры «Деки» - заключали, по всей видимости, фиктивные договора поставки сахара, а сама «Дека» приобрела доли в ООО-пустышках и неизвестные товарные знаки за десятки миллионов рублей. Когда из предприятия было выведено минимум 250 млн, Левицкий обратился к своему крупнейшему (около 1,5 млрд рублей) кредитору – Сити Инвест Банку, – с предложением забрать бизнес. По данным СМИ, с небольшим условием – простить его личные долги банку на сумму около 100 млн рублей. В качестве гаранта сделки Левицкий обратился к крупному питерскому бизнесмену, владельцу Кировского завода Георгию Семененко. Семененко до последнего искренне верил, что выступает доверенным посредником для всех сторон, но все обернулось совершенно другим образом.
Так в рамках готовящейся аферы в траст Семененко Левицким были переданы доли в компаниях, являющихся непосредственными акционерами «Деки». Банкиры не захотели приобретать кота в мешке и решили провести аудит предлагаемого бизнеса, чтобы оговорить четкие условия сделки. Тогда Семененко, как держатель траста, выдал представителям банка допуск к документам завода. Это, как оказалось впоследствии, был один из элементов будущего мошенничества. Аудиторы банка, обнаружив признаки вывода активов, сообщили о них руководству. Банк отказался от сделки и пошел взыскивать с «Деки» долг.
Учитывая накопившиеся долги предприятия перед налоговой, контрагентами и т.д. по требованию кредиторов суд ввел в отношении «Деки» процедуру банкротства, отстранил Левицкого и его людей от руководства и поставил независимого арбитражного управляющего.
Афера в действии
После этого Левицкий немедленно начал «обрабатывать» мелких кредиторов: он убеждал их, что ловить им в деле о банкротстве нечего, и лучше уступить свое право требования за 10-20% от номинала. Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы. Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве. А себя лично - простым номиналом. В доказательство он привел упомянутое трастовое соглашение, а также необходимые документы, доказывающие вовлечение кредитора в эту трастовую схему. В качестве такого доказательства вполне сгодилось то самое указание держателя траста о допуске доверенных лиц кредитора для аудита: адвокаты Левицкого заявили, что с этого момента кредитор полностью контролировал его деятельность. Заявление Георгия Семененко, что в реальности никаким управлением банк не занимался и все взаимоотношения закончились на стадии аудита, судья Пестунов просто отказался приобщать к делу.
Целью этого шага было признание главного кредитора «контролирующим должника лицом» (КДЛ) и одновременно снятие этого ярлыка с Левицкого. Потому что, в соответствии с практикой Верховного суда РФ КДЛ – это главные «козлы отпущения». Их привлекают к субсидиарной ответственности по долгам банкрота, с них взыскивают убытки, против них возбуждают уголовные дела по статьям «преднамеренное банкротство», «злоупотребления при банкротстве», «мошенничество» и т. д. Но главное – их требования в деле о банкротстве субординируются (понижаются в очередности) или вовсе исключаются из реестра кредиторов. Логика проста: КДЛ при финансировании своих компаний имеют преимущество перед независимыми кредиторами, так как знают всю их подноготную. Так что нельзя ставить их в одну очередь. На этом основании адвокаты Левицкого поставили перед судом в деле о банкротстве вопрос об исключении Сити Инвест Банка из реестра кредиторов.
Необходимые элементы
Разумеется, эта схема бы не сработала, если бы не судья Олег Пестунов. У того перед глазами есть хороший пример, показывающий, как решать надо, а как не надо – судья Александр Кузема, который рассматривал дело о банкротстве «Деки» до него. Раньше Кузема был председателем банкротного судейского состава – можно сказать, элита среди судей Арбитражного суда Новгородской области. Но в 2020 году он принял «неверное» решение – удовлетворил заявление Сити Инвест Банка и включил его требование в реестр кредиторов «Деки».
Сразу после этого Александр Кузема сложил полномочия и был переведен из банкротного состава в самый низ судейской иерархии: теперь он рассматривает административные дела вроде взыскания штрафов в 5-10 тыс. рублей.
Конечно, Сити Инвест Банк, как любой здравомыслящий кредитор на его месте, протестовал, возражал и обжаловал неправосудные решения. Он дошел до Верховного суда РФ, рассчитывая, что на таком уровне связи Левицкого не сработают. Но, видимо, схема, разработанная адвокатом Резниченко, оказалась гораздо сложнее: в нее помимо судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры.
Неформальные связи Левицкого в налоговом органе (которые сложились и окрепли в период, когда он был одним из крупнейших налогоплательщиков региона и открывал любые двери в УФНС по Новгородской области) позволили ему устроить так, чтобы юристы налоговой инспекции, которые пришли в дело о банкротстве взыскивать долги «Деки» перед бюджетом, поддерживали все ходатайства и заявления адвоката Левицкого начисто игнорируя представленные документы о нарушениях самого бывшего владельца и директора «Деки», закрывая глаза на факты вывода средств с предприятия.
И это помогло: ведь особенность современной судебной практики состоит в том, что самые голословные обвинения в причинении ущерба бюджету из уст налоговой звучат для судей убедительнее, чем самые аргументированные возражения объекта этих обвинений. Вышестоящие суды здесь не исключение: им проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника.
К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда». И не любят отказывать налоговикам. Все это вместе гарантирует успех при обжаловании.
В итоге судья Пестунов отказал банку в удовлетворении ходатайства о взыскании с Левицкого убытков за сделки по выводу активов… признав его номиналом, а сам СИБ – КДЛом «Деки». И теперь рассматривает ходатайство дружественных Левицкому кредиторов о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам самого банка. А тем временем аффилированное с Левицкому московское ООО «Иннова Финанс» скупило у мелких кредиторов права требования на 400 млн рублей за 20-30% от номинальной цены. И теперь конкурсный управляющий Максим Лагода готовит завод к продаже единым лотом – так, чтобы залоговые кредиторы не смогли оставить заложенное имущество за собой.
Против лома
Разумеется, банк не смирился с таким положением и начал направлять заявления и жалобы в правоохранительные органы. За два года подано более 40 таких жалоб. В ход пошли и обнаруженные при аудите сделки по выводу активов, а также выявленные впоследствии манипуляции Левицкого с отчетностью, повлекшие занижение платежей в бюджет. По данным фактам начались доследственные проверки. Однако большинство из них закончились отказами в возбуждении уголовных дел: оперуполномоченные полиции Коновалов и Ко, проводившие проверки, не нашли в сделках признаков мошенничества. Там же, где эти признаки были налицо, и требовались значительные усилия, чтобы их не заметить, дела хоть и возбуждались, но мариновались по несколько месяцев, а затем прекращались.
Зато новгородские силовики с честью отработали дело в интересах самого Левицкого – против Сити Инвест Банка по факту преднамеренного банкротства «Деки». В новгородской полиции была сформирована целая оперативно-следственная группа под руководством старшего следователя Елены Артемьевой, которая не поленилась устроить обыск в офисе кредитной организации в Петербурге. Эта группа даже заказала финансово-экономическую экспертизу деятельности завода перед банкротством – но при этом следователи сознательно ограничили начало периода исследования декабрем 2018 года – тем временем, когда Левицкий уже сбежал с парализованного завода, оставив его своему заместителю. Этот самый заместитель гендиректора «Деки» Виктор Кузьмин сейчас – единственный обвиняемый по данному делу. Вероятно, потому, что не захотел участвовать в мошеннических схемах своего бывшего руководителя.
Первоначально обвинение Кузьмину предъявили по достаточно «тяжелой» статье 196 УК РФ – «Преднамеренное банкротство». Однако натянуть филина на глобус у следователя Артемьевой не вышло, поскольку очевидные нестыковки в уголовном деле вызвали недоумение в прокуратуре. После чего в октябре 2021 года обвинение перепредъявили – но уже по более «легкой», 195-ой статье УК РФ – «Неправомерные действия при банкротстве». Расчет был на то, что по 195-ой статье уже вышел срок давности (который составляет 2 года, а инкриминируемые Виктору Кузьмину события относятся к марту 2019-го) и Кузьмин будет рад дело «закрыть». Однако вместо этого бывший заместитель Николая Левицкого обратился в полицию с требованием дело дорасследовать и закрыть его по реабилитирующим обстоятельствам (а такие случаи негативно сказываются на карьере следователя). Поэтому теперь всеми правдами и неправдами Елена Артемьева пытается продлить срок следствия (который уже давно вышел), но решение об этом принимается уже не в Новгороде, а в Москве. Однако в Генпрокуратуре уже осведомлены о всех неожиданных поворотах этого странного уголовного дела, в котором местные силовики всячески стараются выгородить истинного виновника банкротства крупнейшего местного предприятия – Николая Левицкого.