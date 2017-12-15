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Дмитрий Рогозин потратит «на секретарш» больше 400 млн

Этой осенью Роскосмос заключил трехлетний госконтракт на "оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности руководителей Госкорпорации" стоимостью 409 941 000 рублей

Фото: Global Look Press

Победитель госконтракта (он же - единственный участник конкурса) засекречен, но чем должны заниматься нанятые Рогозиным, следует из техзадания. Это прием и распределение его телефонных звонков, организация его работы с посетителями и документами, составление рабочего графика и организация командировок, приведение в порядок приемной, кабинета и т.д. Место оказания услуг - штаб-квартиры Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации в Москве, Байконур и ЗАТО Циолковский, где при космодроме "Восточный" есть закрытый космический городок. 

Сколько всего таких работников/работниц решил завербовать Роскосмос, в договоре не сказано. Видимо, десятка 3--4. Зато упомянуто, что один человекодень обойдется заказчику в 12.500 рублей. То есть, при 24 рабочих днях ежемесячная зарплата будет ровно 300 тысяч. К слову, с весны этого года столько в среднем после повышения окладов стали в корпорации зарабатывать ...космонавты. Инженеры-конструкторы, астробиологи и прочие спецы получают и того меньше.

292 млн. рублей составила чистая прибыль Роскосмоса за весь прошлый год. Это двухлетний фонд оплаты труда только "секретарш" руководства компании.

При этом по договору Роскосмос обеспечивает свеженанятых еще и всеми условиями для полноценной работы. И, как выяснил "Собеседник", в ЗАТО Циолковский такие условия точно есть. Туда уже закупили косметическую полку с зеркалом за 65.000 рублей, чтобы наводить марафет, и элитный матрас Schramm еще за 463.000 рублей (разумеется двухспальный), у которого, как уверяет фирма-производитель из Германии, не скрипят пружины. И да, у всех таких референтов и референтниц должна быть круглосуточная мобильная связь. Вдруг шефу среди ночи чего-то захочется.

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