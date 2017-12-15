Дмитрий Рогозин потратит «на секретарш» больше 400 млн

Победитель госконтракта (он же - единственный участник конкурса) засекречен, но чем должны заниматься нанятые Рогозиным, следует из техзадания. Это прием и распределение его телефонных звонков, организация его работы с посетителями и документами, составление рабочего графика и организация командировок, приведение в порядок приемной, кабинета и т.д. Место оказания услуг - штаб-квартиры Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации в Москве, Байконур и ЗАТО Циолковский, где при космодроме "Восточный" есть закрытый космический городок.

Сколько всего таких работников/работниц решил завербовать Роскосмос, в договоре не сказано. Видимо, десятка 3--4. Зато упомянуто, что один человекодень обойдется заказчику в 12.500 рублей. То есть, при 24 рабочих днях ежемесячная зарплата будет ровно 300 тысяч. К слову, с весны этого года столько в среднем после повышения окладов стали в корпорации зарабатывать ...космонавты. Инженеры-конструкторы, астробиологи и прочие спецы получают и того меньше.