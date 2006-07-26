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ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Речь идет почти об аукционах на десятки миллионов рублей

Фото: ГБУ "Ритуал"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о масштабном картельном сговоре в ходе ряда торгов по реконструкции ливневой канализации Хованского кладбища в Москве. Ранее об этом в своем расследовании сообщал Sobesednik.ru, среди основных бенефициаров называлась компания, связанная с окружением Владимира Путина и высокопоставленными силовиками. 

– Рассмотрев дело, комиссия московского УФАС России признала АО «ГК «ЕКС», ООО «ЕКС», ООО «Астерпласт» и АО ФГ «Эверест» заключившими картельное соглашение и нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ходе 428 закупок в электронной форме, - сказано в ответе за подписью руководителя УФАС Екатерины Соловьевой (есть в распоряжении «Собеседника»).

О каких-либо мерах, предпринятых в отношении участников сговора, в письме не сообщается.

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Как ранее выяснил «Собеседник», основную прибыль за работы на Хованском кладбище получило АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославской области. Среди прочего, столичные власти заключили с ней госконтракт в 952,5 млн рублей за полное обустройство сети ливневой канализации на этом объекте. Судя по ведомости подрядчика, компания обязалась не только обустроить дождевую канализацию и построить очистные сооружения, но и демонтировать газопровод, озеленить территорию и сделать подъездную дорогу. Торги прошли без конкурентов.

ЕКС начал активно побеждать в государственных тендерах в 2017 году - тогда президент РФ Владимир Путин назначил губернатором Ярославской области Дмитрия Миронова - выходца из ФСО и КГБ, который прежде работал охранником главы государства. Самый известный эпизод карьеры Миронова в Федеральной службе охраны связан с обеспечением безопасности Путина в его поездке на желтой Lada Kalina из Хабаровска в Читу. 

Если в 2015 году компания (на тот момент называвшаяся АО «Спецремэнерго») заключила контрактов всего на 1,5 млн рублей, то в 2018-м сумма достигла уже 8 млрд, а в 2020 - 20 млрд. 

С 2018 года ЕКС более 150 раз участвовал в тендерах вместе с АО «Финансовая группа Эверест». Зачастую заявки этих двух фирм подавались с разницей в две-три минуты, а разница между предложениями не превышала 1%.

Большое число таких контрактов было заключено с Мосводоканалом. Фирмы разделили между собой работы по прокладке местных трубопроводов и проектные работы на канализационных объектах.

Sobesednik.ru обращался за комментарием к представителю «Эвереста», который в разговоре признал, что фирмы действительно связаны друг с другом.

– Эта компания (ЕКС), у которой мы иногда берем заказы. <…> Работаем сознательно, пытаемся что-то сделать, - сказал он. 

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