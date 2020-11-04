"Метла" нашла у актрисы имение за 8 млрд и связи с сенатором Керимовым

Сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов (один из самых богатых людей России) может быть связан с 33-летней актрисой Мариной Петренко, которая является бенефициаром кипрского оффшора Minsen Investments Limited, владеющего участком площадью 18 233 квадратных метров в Серебряном Бору в Москве. Об этом пишет издание «Метла» со ссылкой на документы.

Стоимость такого участка с домом издание оценивает в 8 миллиардов рублей: «Отсюда 10 км до Кремля, но эта локация в излучине Москвы-реки — загородный оазис внутри МКАД. Жить здесь предпочитает элита, для которой Рублевка, Новая Рига или Сколково — это "очень далеко"», — пишут журналисты.

Сулейман Керимов // Фото: Global Look Press

Издание утверждает со ссылкой на другие расследования, что в Серебряном бору жили также вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и экс-супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина.

«Метла» ссылается на публикацию «Экспресс газеты», где утверждается, что Петренко и Керимова якобы связывают любовные отношения, а также приводит дополнительные доводы в пользу этой версии: Петренко является соучредителем ООО «Венди-Проект», которое связано с футбольным клубом «Анжи» (им владел Керимов), а российским представительством уже упомянутого оффшора Minsen Investments, как выяснили расследователи, управляет Олег Морозов. Этот же человек является исполнительным директором мусульманского благотворительного фонда «Добродетель», помощь которому оказывал Керимов. Кроме того, Морозов работал в фирме ООО «Заречье-Эстейт», принадлежавшей сыну сенатора Саиду Керимову.