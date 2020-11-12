В России начал работу центр психологической помощи для правозащитников

Выгоревшим и находящимся в депрессии правозащитникам, активистам и представителям помогающих профессиий теперь есть куда обратиться со своими психологическими проблемами.

Команда открытого пространства начала работу проекта по бесплатным онлайн-консультациям. Перечисленные выше представители смогут получить 10-12 сессий у психолога с индивидуальным подходом.

«Люди, занятые в «помогающих» профессиях — в том числе правозащитники и активисты, особенно нуждаются в психологической поддержке, ведь им приходится ежедневно сталкиваться с трагедиями людей, их болезнями и другими проблемами, общаться с теми, кто пострадал от насилия, дискриминации или от несправедливых государственных решений», — поясняют суть проекта на сайте «Открытого пространства».

Для получения помощи специалиста необходимо заполнить специальную форму на портале организации и дождаться ответа администратора.

«Открытое пространство» — это зародившаяся в Петербурге инициатива, которая обеспечивает активистов безопасными площадками для проведения мероприятий.